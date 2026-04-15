Đời sống Tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 2026-2027 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa TPHCM dự kiến tuyển 525 học sinh vào 15 lớp chuyên trong năm học 2026-2027, tăng 70 chỉ tiêu (tương đương 2 lớp) so với năm học trước

Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến của THPT chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2026-2027 là 525 học sinh, chia thành 15 lớp chuyên với 10 khối chuyên. Mức chỉ tiêu này tăng 70 so với năm học 2025-2026, tương ứng với 2 lớp mới được bổ sung gồm 1 lớp chuyên Hóa và 1 lớp chuyên Toán, mỗi lớp 35 học sinh. Chỉ tiêu cụ thể cho mỗi khối dao động từ 35 đến 105 học sinh tùy môn.

Các môn chuyên tuyển sinh tại THPT chuyên Trần Đại Nghĩa bao gồm: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Tiếng Anh (chính khóa), Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh (đề án 5695). Chỉ tiêu chính thức sẽ được Sở GD&ĐT TP.HCM công bố trong tháng 4/2026.

Điều kiện dự tuyển vào THPT chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2026-2027 theo quy định của Sở GD&ĐT TP.HCM như sau: thí sinh phải hoàn thành chương trình THCS trong năm học 2025-2026 và đảm bảo độ tuổi quy định. Kết quả đánh giá rèn luyện và học tập cả năm của các lớp 6, 7, 8 phải đạt từ loại Khá trở lên; riêng năm lớp 9 bắt buộc đạt loại Tốt. Ngoài học sinh TP.HCM, thí sinh từ tất cả tỉnh thành trên cả nước đều được phép đăng ký dự thi nếu đáp ứng đủ các điều kiện trên.

Kỳ thi tuyển sinh vào THPT chuyên Trần Đại Nghĩa dự kiến diễn ra trong hai ngày 1 và 2/6/2026. Thí sinh phải thi đủ 4 bài thi tự luận gồm 3 môn không chuyên bắt buộc và 1 môn chuyên theo đúng môn đã đăng ký.

Bài thi Môn thi Thời gian Hệ số điểm Bài 1 Toán 120 phút × 1 Bài 2 Ngữ văn 120 phút × 1 Bài 3 Ngoại ngữ (ngoại ngữ 1 đang học) 90 phút × 1 Bài 4 Môn chuyên (theo môn đăng ký) 150 phút × 2

Điểm xét tuyển vào lớp chuyên được tính theo công thức:

Điểm xét tuyển = Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + (Môn chuyên × 2)

Điểm bài thi được tính theo thang điểm 10, lấy đến 0,25. Điều kiện để được xét tuyển: thí sinh phải dự thi đầy đủ tất cả các bài, không vi phạm quy chế thi, và tất cả bài thi đều phải đạt trên 2 điểm.

Riêng thí sinh thi môn chuyên là ngoại ngữ (Anh, Nhật, Trung…) được phép chọn thi đúng ngôn ngữ đó cho bài thi ngoại ngữ bắt buộc.

Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng vào lớp chuyên tại THPT chuyên Trần Đại Nghĩa hoặc tại các trường THPT chuyên khác của TP.HCM.

Các nguyện vọng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp, nguyện vọng 1 là cao nhất. Thí sinh trúng tuyển ở nguyện vọng nào phải học ở nguyện vọng đó và không được thay đổi.

Nguyên tắc xét tuyển: hệ thống xét từ nguyện vọng 1 trước. Nếu đủ điểm trúng tuyển nguyện vọng 1, thí sinh sẽ được xác nhận trúng tuyển và nguyện vọng 2 không còn hiệu lực. Chỉ khi không đủ điểm nguyện vọng 1 nhưng đủ điểm nguyện vọng 2 thì thí sinh mới trúng tuyển theo nguyện vọng 2.

Học sinh lớp 9 tại TP.HCM đăng ký nguyện vọng trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh của Sở GD&ĐT TP.HCM từ 8h00 ngày 22/4 đến 17h00 ngày 28/4/2026. Học sinh đến từ các tỉnh thành khác nộp hồ sơ đăng ký tập trung tại THPT chuyên Lê Hồng Phong theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT TP.HCM.

Ngoài chương trình học chính khóa, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tổ chức nhiều hoạt động phong phú trong năm học 2026-2027 gồm nghiên cứu khoa học, giáo dục STEM/STEAM, học tập dã ngoại, hoạt động Đoàn và 24 câu lạc bộ đa dạng.

Trường cũng triển khai các chương trình đặc thù nhằm nâng cao năng lực toàn diện cho học sinh như Tiếng Anh chứng chỉ quốc tế, ngoại ngữ tự chọn (Pháp, Đức, Anh, Nhật), giáo dục kỹ năng sống thế kỷ 21, nghiên cứu khoa học cơ bản, tin học chứng chỉ quốc tế và ngoại khóa Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục thể thao.