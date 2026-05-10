Tuyển Trung Quốc chính thức tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 Sự góp mặt của đội quân Long sư tại FIFA ASEAN Cup 2026 không chỉ nâng tầm giải đấu mà còn là bước chuẩn bị chiến lược cho chiến dịch Asian Cup 2027.

Bóng đá Đông Nam Á chuẩn bị đón nhận một bước ngoặt lớn về vị thế khi đội tuyển quốc gia Trung Quốc chính thức xác nhận tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Đây là giải đấu nằm trong chiến lược mở rộng tầm ảnh hưởng của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), hứa hẹn mang đến những màn đối đầu kịch tính giữa các cường quốc bóng đá trong khu vực.

Trung Quốc sẽ dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Chiến lược nâng tầm của đội quân Long sư

Theo truyền thông quốc tế, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) đã đạt được sự đồng thuận sau quá trình tham vấn kỹ lưỡng với tân huấn luyện viên trưởng Shao Jiayi. Thay vì tham gia các trận giao hữu đơn lẻ, CFA nhận định việc thử lửa tại một giải đấu có tính cạnh tranh cao như FIFA ASEAN Cup sẽ mang lại giá trị chuyên môn thực tiễn hơn.

Đây được xem là bước chạy đà quan trọng để tuyển Trung Quốc chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2027 diễn ra tại Ả Rập Xê Út. Ban huấn luyện tuyển Trung Quốc đánh giá rất cao năng lực của các đối thủ tại Đông Nam Á hiện nay, đặc biệt là sự tiến bộ vượt bậc của tuyển Việt Nam và Thái Lan.

Cơ hội tái đấu đầy duyên nợ với tuyển Việt Nam

Việc Trung Quốc tham gia giải đấu mở ra khả năng tái hiện trận "đại chiến" với tuyển Việt Nam – đối thủ từng gây nhiều khó khăn cho họ tại vòng loại World Cup. Ban huấn luyện tuyển Trung Quốc cho rằng những trận đấu với cường độ cao như vậy là bài kiểm tra hoàn hảo cho sơ đồ chiến thuật mới.

"Chúng tôi cần những đối thủ thực chiến như tuyển Việt Nam để kiểm tra sơ đồ chiến thuật trước thềm giải vô địch châu lục", tờ Sohu dẫn lời đánh giá từ nội bộ tuyển Trung Quốc. Để tối ưu hóa điều kiện thi đấu, CFA thậm chí đang cân nhắc khả năng xin đăng cai một bảng đấu của giải.

Giải đấu liên khu vực đầy tham vọng

FIFA ASEAN Cup 2026 không chỉ dừng lại ở sự hiện diện của Trung Quốc. FIFA đang nỗ lực biến sân chơi này thành một sự kiện liên khu vực hấp dẫn khi gửi lời mời tới nhiều đại diện chất lượng khác như Ấn Độ, Hong Kong (Trung Quốc). Đặc biệt, sự góp mặt tiềm năng của hai cường quốc châu Đại Dương là Australia và New Zealand sẽ nâng tầm chuyên môn của giải đấu lên mức cao nhất từ trước đến nay.

Sự xuất hiện của dàn khách mời chất lượng này tạo ra cơ hội cọ xát vô cùng quý giá cho đội tuyển Việt Nam. Theo kế hoạch, FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh vào tháng 9/2026, ngay sau khi hành trình tại ASEAN Cup (tiền thân là AFF Cup) kết thúc. Đây sẽ là ngày hội bóng đá thực sự, nơi các đội tuyển được trải nghiệm môi trường thi đấu chuẩn quốc tế ngay tại khu vực.