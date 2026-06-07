Tuyển Trung Quốc có thể từ chối dự FIFA ASEAN Cup 2026 để ưu tiên cho chiến dịch Asian Cup Dù mức tiền thưởng vô địch lên tới 1 triệu USD, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc vẫn cân nhắc bỏ qua FIFA ASEAN Cup 2026 nhằm tập trung chuẩn bị cho Asian Cup 2027.

Đội tuyển Trung Quốc đang đứng trước quyết định từ bỏ cơ hội tranh tài tại FIFA ASEAN Cup 2026, một sân chơi mới do Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) tổ chức. Dù giải đấu sở hữu quỹ tiền thưởng lên tới 4 triệu USD, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) được cho là muốn dành trọn quỹ thời gian FIFA Days cho những kế hoạch mang tính chiến lược dài hạn hơn.

Đội tuyển Trung Quốc có thể từ chối tham dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Ưu tiên bài toán chiến thuật cho Asian Cup 2027

Nguyên nhân cốt lõi dẫn đến động thái này là kế hoạch tái thiết đội tuyển sau thất bại tại vòng loại World Cup 2026. Ban huấn luyện đội tuyển Trung Quốc xác định các đối thủ chính tại Asian Cup 2027 sẽ đến từ khu vực Tây Á và Trung Á – những đội bóng có lối chơi thiên về sức mạnh, tốc độ và tranh chấp ở cường độ cao.

Trong khi đó, các đại diện Đông Nam Á thường ưu tiên lối chơi kỹ thuật và kiểm soát bóng ngắn. CFA lo ngại việc đối đầu với các đối thủ có triết lý bóng đá hoàn toàn khác biệt sẽ không mang lại giá trị thực tế trong việc rèn luyện hệ thống chiến thuật mới. Việc tìm kiếm "quân xanh" từ các khu vực có phong cách tương đồng với đối thủ tại Asian Cup được coi là bước đi cần thiết hơn ở thời điểm hiện tại.

Rủi ro chấn thương và lợi ích kinh tế

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, lịch thi đấu dày đặc của một giải đấu tập trung như FIFA ASEAN Cup tiềm ẩn nguy cơ chấn thương lớn cho các trụ cột. Trong bối cảnh bóng đá Trung Quốc đang trong giai đoạn chuyển giao, việc bảo toàn lực lượng là ưu tiên hàng đầu. Hơn nữa, dù mức thưởng vô địch 1 triệu USD là con số ấn tượng, nhưng về mặt thương mại, phần lớn quyền khai thác thị trường đều thuộc về FIFA, khiến lợi ích kinh tế thực tế thu về cho CFA không quá lớn.

Cấu trúc giải đấu FIFA ASEAN Cup 2026

Theo kế hoạch, FIFA ASEAN Cup 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10 năm 2026. Giải đấu quy tụ 11 quốc gia thành viên ASEAN cùng 3 đội khách mời gồm Trung Quốc, Ấn Độ và Hồng Kông.

Nếu tham gia, đội tuyển Trung Quốc dự kiến được xếp ở nhóm hạt giống số 1, thi đấu tập trung tại Indonesia cùng Việt Nam, Thái Lan và các đối thủ mạnh khác trong khu vực. Tuy nhiên, với những tính toán về mặt chuyên môn hiện tại, khả năng các ngôi sao của đất nước tỷ dân góp mặt tại sân chơi này vẫn còn bỏ ngỏ.