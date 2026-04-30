Tuyển Úc có thể tham dự AFF Cup: Bước ngoặt lịch sử và thách thức cho bóng đá Việt Nam Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á lên kế hoạch mời tuyển Úc dự AFF Cup, tạo ra sức ép lớn lên các thế lực truyền thống như Việt Nam, Thái Lan và Indonesia.

Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đang cân nhắc một bước ngoặt lịch sử khi lên kế hoạch mời đội tuyển Úc tham dự AFF Cup. Động thái này không chỉ hứa hẹn nâng tầm giá trị thương mại và vị thế của giải đấu mà còn tạo ra một cuộc xáo trộn lớn về trật tự bóng đá khu vực, nơi Việt Nam và Thái Lan vốn đang thay nhau thống trị nhiều năm qua.

Đang xuất hiện nhiều tin đồn xoay quanh tuyển Úc và AFF Cup.

Sự lung lay của thế độc tôn trong khu vực

Trong hơn nửa thập kỷ qua, AFF Cup gần như là sân chơi riêng của hai nền bóng đá lớn nhất khu vực. Từ năm 2018 đến 2024, Việt Nam và Thái Lan đã thay nhau bước lên đỉnh vinh quang với mỗi đội sở hữu 2 chức vô địch. Nhìn rộng hơn vào lịch sử giải đấu, Thái Lan vẫn là thế lực số một với 7 lần đăng quang. Đứng thứ hai là Singapore với 4 lần (lần cuối vào năm 2012) và Việt Nam xếp thứ ba với 3 danh hiệu vào các năm 2008, 2018 và 2024.

Ngược lại với những thành công của các đối thủ, Indonesia đang phải gánh chịu một "kỷ lục buồn" với 6 lần giành ngôi á quân nhưng chưa một lần được chạm tay vào chiếc cúp bạc danh giá. Sự xuất hiện của tuyển Úc – đội bóng hiện xếp hạng 27 thế giới và đã giành vé tham dự World Cup 2026 – được dự báo sẽ khiến hành trình tìm kiếm vinh quang của các đội bóng Đông Nam Á trở nên chông gai hơn bao giờ hết.

Thế khó của Indonesia và sự trỗi dậy của các đối thủ

Truyền thông khu vực, đặc biệt là tại Indonesia, đã sớm bày tỏ sự lo ngại. Trang BolaSport cảnh báo rằng tham vọng vô địch của đội tuyển xứ vạn đảo sẽ thực sự lâm nguy nếu phải đối đầu với một đối thủ có đẳng cấp vượt trội như Úc. Để chuẩn bị cho AFF Cup 2026, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) thậm chí đã lên kế hoạch hoãn giải vô địch quốc gia Super League, tạo điều kiện tối đa cho tân HLV John Herdman hội quân cùng 23 cầu thủ mạnh nhất từ cuối tháng 5.

Úc vẫn là một thế lực dù không tham dự với lực lượng mạnh nhất.

Bài toán nhân sự và sự cân bằng chiến thuật

Dù có đẳng cấp vượt trội, sự góp mặt của tuyển Úc vẫn tồn tại những rào cản nhất định. Do AFF Cup không nằm trong hệ thống FIFA Days, các đội bóng sẽ gặp khó khăn trong việc triệu tập những ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu. Điều này đồng nghĩa với việc Úc có khả năng cao chỉ mang đến giải đội hình gồm các cầu thủ đang chơi tại giải nội địa A-League.

Tương tự, Indonesia cũng sẽ mất quyền triệu tập các cầu thủ nhập tịch chất lượng đang thi đấu tại nước ngoài. Theo đánh giá từ giới chuyên môn, sự thiếu vắng các ngôi sao hàng đầu có thể sẽ thu hẹp khoảng cách trình độ giữa Úc và các đội bóng hàng đầu khu vực như Việt Nam hay Thái Lan. Đây là cơ sở để các đại diện Đông Nam Á tự tin tạo ra thế trận sòng phẳng trước đội bóng xứ chuột túi.

Cục diện bảng đấu tại AFF Cup 2026

Hiện tại, AFF Cup 2026 đã xác định được lịch thi đấu và các bảng đấu cụ thể. Tại bảng A, Việt Nam sẽ đối đầu với Indonesia, Singapore, Campuchia và đội thắng trong trận play-off giữa Brunei và Timor Leste. Trong khi đó, bảng B bao gồm đương kim vô địch Thái Lan, Malaysia, Philippines, Myanmar và Lào.

Sự cân nhắc của ban tổ chức giữa việc bảo tồn bản sắc truyền thống và mở rộng quy mô giải đấu đang đặt AFF vào một bài toán khó. Bên cạnh đó, sức ép còn đến từ sự xuất hiện của giải đấu mới FIFA ASEAN Cup dự kiến khởi tranh vào cuối năm. Tuy nhiên, nhìn chung, sự tham gia của Úc vẫn được xem là cú hích lớn, thúc đẩy các nền bóng đá như Việt Nam hay Indonesia phải không ngừng nâng cao trình độ để đương đầu với những thử thách ở đẳng cấp châu lục.