Tuyển Việt Nam áp đảo Bangladesh với 3 bàn thắng ngay trong hiệp một Đội tuyển Việt Nam thị uy sức mạnh tại Hàng Đẫy bằng 3 bàn thắng chớp nhoáng trước Bangladesh, khẳng định sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho vòng loại Asian Cup 2027.

Đội tuyển Việt Nam đã có một hiệp đấu bùng nổ trước đối thủ Bangladesh với 3 bàn thắng dẫn trước, thể hiện sự áp đảo toàn diện trong trận giao hữu chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2027 trên sân vận động Hàng Đẫy. Đây là trận đấu mà huấn luyện viên Kim Sang Sik ưu tiên thử nghiệm đội hình, nổi bật là sự xuất hiện lần đầu của cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên.

Sức ép nghẹt thở và những bàn thắng sớm

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, dàn sao áo đỏ đã tràn lên tấn công mạnh mẽ, khiến hàng thủ Bangladesh liên tục rơi vào trạng thái báo động. Phút thứ 8, áp lực từ Phạm Tuấn Hải trong một tình huống phạt góc đã khiến hậu vệ Zayyan Ahmed bên phía đội khách lóng ngóng phản lưới nhà, khai thông thế bế tắc cho trận đấu.

Tiếp đà hưng phấn, các học trò của ông Kim Sang Sik liên tục dồn ép đối thủ. Phút 18, từ quả đá phạt chính xác của Nguyễn Quang Hải, Phạm Xuân Mạnh thực hiện cú bật cao đánh đầu hiểm hóc, nhân đôi cách biệt trong sự bất lực của thủ môn đội bạn.

Xuân Mạnh ăn mừng bàn thắng nhân đôi cách biệt. Ảnh: Hồ Hoàng Hải - Vietnamnet.

Dấu ấn chiến thuật và sự kiểm soát hoàn toàn

Dù Bangladesh sở hữu tiền vệ Hamza Choudhury – người từng có kinh nghiệm thi đấu tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Leicester City – nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn hoàn toàn kiểm soát khu vực trung tuyến. Những nhân tố như Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Hai Long liên tục tung ra các pha dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành đối phương.

Phút 38, Nguyễn Hai Long cụ thể hóa ưu thế bằng pha dứt điểm chuẩn xác, nâng tỷ số lên 3-0. Cách biệt lớn ngay trong hiệp một không chỉ phản ánh sự chênh lệch về trình độ mà còn cho thấy sự hòa nhập tích cực của tân binh Đỗ Hoàng Hên vào hệ thống chiến thuật của HLV Kim Sang Sik.

Thống kê nổi bật trong hiệp một

Thông số Việt Nam Bangladesh Tỷ số 3 0 Bàn thắng Z. Ahmed (OG 8'), Xuân Mạnh (18'), Hai Long (38') - Kiểm soát bóng 65% 35%

Ở mặt trận phòng ngự, thủ môn Đặng Văn Lâm vẫn duy trì được sự tập trung cần thiết với những pha cản phá xuất sắc trước các cú sút xa bất ngờ từ đội khách. Với lợi thế dẫn trước an toàn, nhiều khả năng HLV Kim Sang Sik sẽ thực hiện thêm nhiều thay đổi nhân sự trong hiệp hai nhằm hoàn thiện đội hình cho cuộc đối đầu với Malaysia vào ngày 31 tháng 3 tới.