Tuyển Việt Nam áp đảo Bangladesh với tỷ lệ thắng 82,3% theo dự đoán Besoccer Dựa trên dữ liệu thống kê của Besoccer, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik được đánh giá vượt trội hoàn toàn trước đối thủ Nam Á với kịch bản thắng cách biệt cao nhất.

Đội tuyển Việt Nam bước vào trận giao hữu với Bangladesh với tâm thế tổng duyệt lực lượng trước thềm vòng loại Asian Cup 2027. Theo dữ liệu từ chuyên trang Besoccer, thầy trò HLV Kim Sang-sik sở hữu sức mạnh áp đảo với tỷ lệ giành chiến thắng được dự báo lên tới 82,3%.

Thống kê áp đảo từ dữ liệu Besoccer

Khoảng cách về trình độ giữa hai đội bóng được thể hiện rõ nét qua các con số thống kê thực tế. Trong khi Việt Nam nắm giữ cơ hội thắng vượt trội, đội khách Bangladesh chỉ có vỏn vẹn 5,3% khả năng gây bất ngờ, và xác suất xảy ra một kết quả hòa dừng lại ở mức 12,4%.

Kịch bản tỷ số cách biệt được ưu tiên

Các chuyên gia phân tích tin rằng "Những chiến binh sao vàng" sẽ có một thắng lợi dễ dàng tại sân nhà. Kịch bản Việt Nam thắng 2-0 có xác suất xảy ra cao nhất với 14,4%, kế đến là các tỷ số 3-0 (12,8%) và 1-0 (10,8%). Thậm chí, một chiến thắng hủy diệt với cách biệt 4 bàn không gỡ cũng được đánh giá ở mức 8,5%, phản ánh sự chênh lệch lớn khi đối thủ chỉ đang xếp hạng 181 trên bảng xếp hạng FIFA.

Sức mạnh từ những nhân tố mới và dàn sao nhập tịch

Dù HLV Kim Sang-sik chưa có đầy đủ quân số do một số trụ cột bận thi đấu cho câu lạc bộ, không khí tại sân tập của đội tuyển vẫn diễn ra vô cùng khẩn trương. Tâm điểm của đợt tập trung lần này đổ dồn vào những gương mặt nhập tịch chất lượng cao, hứa hẹn mang đến làn gió mới về kỹ thuật cho đội hình.

Bộ đôi Xuân Son và Hoàng Hên.

Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của tiền vệ Hoàng Hên, cầu thủ gốc Brazil lần đầu tiên được hít thở bầu không khí ở đội tuyển quốc gia. Sự góp mặt của anh được kỳ vọng sẽ giúp tuyến giữa Việt Nam vận hành trơn tru với tư duy chơi bóng hiện đại. Bên cạnh đó, tiền đạo Xuân Son tiếp tục là niềm hy vọng số một trên hàng công sau màn trình diễn chói sáng tại AFF Cup 2024.

Thử thách từ cựu tiền vệ Ngoại hạng Anh

Tuy bị đánh giá thấp hơn, đội tuyển Bangladesh đã sớm có mặt tại Hà Nội để làm quen điều kiện thời tiết. Nhân tố nguy hiểm nhất bên phía đội bóng Nam Á chính là tiền vệ Hamza Choudhury, người từng chinh chiến tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Leicester City.

Sở hữu nền tảng thể lực dồi dào và kinh nghiệm trận mạc đỉnh cao, Choudhury sẽ là bài kiểm tra chất lượng cho khả năng thoát pressing của các học trò HLV Kim Sang-sik. Đây là cơ hội quan trọng để ban huấn luyện thử nghiệm các phương án kiểm soát bóng trước khi bước vào trận đánh lớn với Malaysia tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027.