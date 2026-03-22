Tuyển Việt Nam áp sát top 100 FIFA sau phán quyết chấn động từ AFC Đội tuyển Việt Nam thăng tiến 5 bậc lên vị trí 103 thế giới nhờ phán quyết xử thắng Malaysia 3-0, qua đó chính thức giành vé sớm tham dự VCK Asian Cup 2027.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik vừa đón nhận bước ngoặt lớn trên bảng xếp hạng FIFA khi chính thức vươn lên vị trí thứ 103 thế giới theo cập nhật ngày 22/3. Với việc được cộng thêm 24,11 điểm sau phán quyết từ Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC), "Những chiến binh Sao vàng" hiện chỉ còn cách cột mốc top 100 một khoảng cách rất ngắn.

Đội tuyển Việt Nam áp sát top 100 thế giới. Ảnh: VFF.

Biến số từ sai lầm của Malaysia

Sự thăng tiến mạnh mẽ này xuất phát từ quyết định đanh thép của AFC khi xử Việt Nam thắng Malaysia với tỷ số 3-0 tại vòng loại Asian Cup 2027. Nguyên nhân được xác định do phía Malaysia đã vi phạm nghiêm trọng quy định về việc sử dụng cầu thủ nhập tịch không hợp lệ. Phán quyết này không chỉ giúp Việt Nam cải thiện điểm số mà còn tạo ra lợi thế chiến thuật khổng lồ trên hành trình châu lục.

Trái ngược với niềm vui của Việt Nam, bóng đá Malaysia đang phải đối mặt với cơn khủng hoảng trầm trọng. Việc bị trừ gần 50 điểm khiến họ "rơi tự do" xuống vị trí thứ 135 thế giới. Quan trọng hơn, án phạt này đã tước đi ngôi đầu bảng F và chấm dứt cơ hội cạnh tranh tấm vé dự Asian Cup của đại diện này.

Việt Nam thăng hạng, Malaysia trả giá vì bê bối. Ảnh chụp màn hình.

Thống trị bảng F và tham vọng top 100

Với 15 điểm tuyệt đối sau 5 lượt trận, Đội tuyển Việt Nam đã chính thức chiếm lĩnh ngôi đầu bảng F và sớm giành quyền góp mặt tại VCK Asian Cup 2027. Tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế số hai và thu hẹp khoảng cách với Thái Lan xuống chỉ còn 7 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

Cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang Sik trở lại top 100 thế giới đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Trong dịp FIFA Days tháng 3, toàn đội sẽ có hai trận đấu then chốt gặp Bangladesh và tái đấu chính đối thủ Malaysia. Với phong độ ổn định và đà tâm lý hưng phấn, mục tiêu củng cố vị thế trong nhóm 100 đội tuyển mạnh nhất thế giới hoàn toàn nằm trong tầm tay của bóng đá Việt Nam.