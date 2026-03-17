Tuyển Việt Nam áp sát top 100 thế giới sau khi AFC xử Malaysia thua 0-3 Nhờ phán quyết của AFC về sai phạm nhân sự của Malaysia, đội tuyển Việt Nam dự kiến được cộng 25 điểm và nhảy vọt lên hạng 103 trên bảng xếp hạng FIFA sắp tới.

Đội tuyển Việt Nam vừa nhận được một "cú hích" cực lớn về mặt điểm số trên bảng xếp hạng (BXH) FIFA sau phán quyết kỷ luật từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Cụ thể, do sai phạm về nhân sự của đội tuyển Malaysia, thầy trò HLV Kim Sang-sik dự kiến sẽ được cộng thêm 25 điểm, tạo đà tâm lý quan trọng trước thềm các trận đấu then chốt của năm 2026.

Bước ngoặt từ phán quyết của AFC

Chiều ngày 17/3, AFC đã chính thức đưa ra án phạt nghiêm khắc đối với Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM). Nguyên nhân được xác định là do đội bóng này đã sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch trái phép. Hệ quả là "Hổ Mã Lai" bị xử thua 0-3 trong hai trận đấu tại vòng loại Asian Cup 2027 gặp Nepal và Việt Nam.

Tuyển Việt Nam hứa hẹn tăng bậc trên BXH FIFA.

Đáng chú ý, kết quả trận đấu ngày 10/6/2025 – nơi Việt Nam từng để thua 0-4 trên sân khách – đã chính thức bị hủy bỏ. Việc được xử thắng 3-0 thay vì nhận thất bại nặng nề đã giúp đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đảo ngược hoàn toàn cục diện trên hệ thống tính điểm của FIFA.

Cú nhảy vọt trên bảng xếp hạng FIFA

Theo tính toán dựa trên thuật toán của FIFA, từ việc bị trừ điểm nặng nề do trận thua cũ, tuyển Việt Nam giờ đây dự kiến được cộng thêm khoảng 25 điểm. Con số này giúp tổng điểm tích lũy của đội tăng từ 1.189,51 lên xấp xỉ 1.214 điểm.

Với biến động này, tuyển Việt Nam được dự báo sẽ nhảy vọt 5 bậc, từ vị trí 108 lên hạng 103 thế giới. Ngược lại, Malaysia (hiện xếp hạng 121) đối mặt với nguy cơ tụt hạng sâu sau hàng loạt sai phạm liên tiếp từ các trận giao hữu quốc tế đến giải chính thức.

Cơ hội trở lại top 100 thế giới

Dự kiến, FIFA sẽ công bố bảng xếp hạng chính thức vào ngày 1/4. Tuy nhiên, trước thời điểm đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn còn cơ hội tự quyết để cải thiện vị thế. Theo lịch trình, đội tuyển sẽ có trận giao hữu với Bangladesh và đặc biệt là màn tái đấu với chính Malaysia tại sân Thiên Trường vào ngày 31/3 trong khuôn khổ lượt về bảng F vòng loại Asian Cup 2027.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ và giành kết quả thuận lợi trong hai trận đấu sắp tới, mục tiêu tái nhập top 100 thế giới hoàn toàn nằm trong tầm tay. Đây không chỉ là thành tích về con số, mà còn là cú hích tinh thần quan trọng cho lộ trình chinh phục những mục tiêu lớn hơn của bóng đá Việt Nam trong năm 2026.