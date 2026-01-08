Tuyển Việt Nam bế tắc trước Singapore: Nỗi thất vọng tại Mỹ Đình và dấu hỏi cho HLV Kim Sang-sik Chịu trận hòa 0-0 cay đắng trước Singapore ngay tại Mỹ Đình ở lượt trận thứ hai bảng A ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam lộ rõ sự bế tắc trong khâu tấn công.

Trận hòa 0-0 trước Singapore ngay tại SVĐ Mỹ Đình vào tối 31/7 ở lượt trận thứ hai bảng A ASEAN Cup 2026 không chỉ khiến tuyển Việt Nam bỏ lỡ cơ hội chiếm ngôi đầu bảng mà còn phơi bày nhiều hạn chế trong lối vận hành chiến thuật. Dù làm chủ thế trận trong phần lớn thời gian, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik vẫn không thể khuất phục được hàng phòng ngự kiên cường và tổ chức kỷ luật từ đối thủ.

Cú thay người sớm đầy thất vọng và điểm nghẽn hàng công

Bắt đầu trận đấu với ý đồ phủ đầu, tuyển Việt Nam đẩy cao đội hình và liên tục vây hãm khung thành đối phương. Mặc dù vậy, sự chệch nhịp trong các miếng đánh quyết định khiến các cơ hội lần lượt trôi qua. Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc là tâm điểm của sự tiếc nuối khi sở hữu hai cơ hội ngon ăn trong vòng cấm, nhưng cả hai cú tung người dứt điểm dạng vô-lê của anh đều đi thiếu chính xác.

HLV Kim Sang-sik rút Đình Bắc rời sân ngay trong hiệp một để tìm kiếm sự thay đổi trên hàng công.

Trước màn trình diễn mờ nhạt của học trò, HLV Kim Sang-sik đã đưa ra quyết định quyết đoán khi rút Đình Bắc rời sân ngay ở phút 41 để thay bằng Nguyễn Tài Lộc. Việc một cầu thủ tấn công bị thay ra ngay trước khi hiệp một khép lại cho thấy sự không hài lòng rõ rệt từ ban huấn luyện. Bước sang hiệp hai, tuyển Việt Nam gia tăng áp lực và điểm nhấn lớn nhất là cú dứt điểm đưa bóng dội xà ngang của Tài Lộc, song bàn thắng mở tỷ số vẫn không đến.

Sự bản lĩnh của Singapore và điểm sáng bất ngờ

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Singapore - đại diện xếp hạng 148 thế giới - đã thể hiện một bộ mặt đầy bản lĩnh. Theo nhận định từ tờ The Straits Times và nhà báo David Lee, Singapore dù bị áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh kinh ngạc. Đội khách duy trì cự ly đội hình hợp lý, phong tỏa các khoảng trống trung lộ và buộc Việt Nam phải tìm kiếm may mắn từ những cú sút xa cầu may.

Không chỉ phòng ngự chủ động, Singapore còn tạo ra những pha phản công đầy sức nặng. Các chân sút Shawal Anuar và Jacob Mahler đều có cơ hội dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành đội chủ nhà. Khi HLV tung Ilhan vào sân trong hiệp hai, sự táo bạo của Singapore càng lộ rõ và suýt chút nữa khiến tuyển Việt Nam phải nhận trận thua cay đắng.

Đáng chú ý, theo đánh giá từ truyền thông Singapore, cầu thủ thi đấu nổi bật nhất bên phía tuyển Việt Nam ở trận này không phải những ngôi sao được kỳ vọng như Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Đình Bắc hay Đỗ Hoàng Hên, mà chính là hậu vệ Trương Tiến Anh với những nỗ lực leo biên không biết mệt mỏi.

Thách thức lớn cho tham vọng bảo vệ ngôi vương

Trận hòa 0-0 quả cảm trên sân khách giúp Singapore tiếp tục đứng vững ở vị trí dẫn đầu bảng A tại ASEAN Cup 2026. Trong khi đó, màn trình diễn thiếu sắc bén khiến tuyển Việt Nam đối mặt với nhiều hoài nghi từ người hâm mộ.

HLV Kim Sang-sik sẽ còn nhiều việc phải làm để xóc lại tinh thần và cải thiện khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng, nếu không muốn gặp thêm bất lợi trong hành trình chinh phục giải đấu khu vực năm nay.