Tuyển Việt Nam bước vào ASEAN Cup 2026: Lột xác chiến thuật và tham vọng giữ vương quyền Dưới thời HLV Kim Sang-sik, tuyển Việt Nam chuyển đổi từ thực dụng sang kiểm soát, sẵn sàng bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026 trước đối thủ Indonesia.

Sau hai năm kiên trì xây dựng dưới triều đại HLV Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam bước vào ASEAN Cup 2026 với tâm thế hoàn toàn mới. Không còn là hình ảnh rình rập, phòng ngự phản công thực dụng của hai năm trước, "Những chiến binh Sao Vàng" đang đứng trước một bước ngoặt chiến thuật lớn: chuyển đổi sang lối chơi kiểm soát bóng chủ động để khẳng định vị thế nhà vua khu vực và chuẩn bị cho những mục tiêu vươn tầm châu lục.

Tuyển Việt Nam sẵn sàng cho ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF.

Lột xác chiến thuật: Lấy tấn công làm nền tảng kiểm soát

Sự thay đổi mang tính bản sắc của tuyển Việt Nam xuất phát từ khu vực trung tuyến. Cặp tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Quang Hải được bố trí làm hạt nhân điều tiết nhịp độ bóng, biến khả năng thoát pressing và chuyền bóng thành chìa khóa áp đặt lối chơi.

Nếu như tại ASEAN Cup 2024, chiến thắng dựa nhiều vào cấu trúc phòng ngự lùi sâu và khả năng bùng nổ của cá nhân, thì phiên bản 2026 đòi hỏi quyền kiểm soát thế trận. HLV Kim Sang-sik hướng tới tư duy lấy tấn công làm phương án phòng ngự hiệu quả nhất, buộc đối thủ phải chơi theo nhịp điệu do tuyển Việt Nam áp đặt. Đây cũng là bước chuẩn bị chiến lược cho chiến dịch Asian Cup 2027 và xa hơn là Vòng loại World Cup 2030.

Chiều sâu lực lượng và hỏa lực từ dàn sao nhập tịch

Thành công của bước chuyển mình này được hậu thuẫn bởi một bộ khung ổn định cùng chiều sâu lực lượng lý tưởng. Điểm tựa lớn nhất trên hàng công chính là sự xuất hiện đồng thời của ba chân sút gốc Brazil: Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tài Lộc và Đỗ Hoàng Hên. Bộ ba này mang lại sức mạnh tranh chấp, khả năng càn lướt cùng độ sắc bén trong khâu dứt điểm, tạo nên một hàng tấn công "hạng nặng" cho tuyển Việt Nam.

Bên cạnh bộ khung kinh nghiệm, HLV Kim Sang-sik còn sở hữu nguồn năng lượng dồi dào từ lứa cầu thủ trẻ vừa đăng quang tại SEA Games 33, giành Huy chương Đồng U23 châu Á và vô địch U23 Đông Nam Á. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm quốc tế của dàn trụ cột và khát khao của lứa U23 tạo ra sự linh hoạt tối đa cho các phương án xoay tua nhân sự trong một giải đấu có mật độ thi đấu dày đặc.

Tuyển Việt Nam sẵn sàng đấu Timor Leste. Ảnh: VFF.

Thử thách cực đại từ sự trỗi dậy của Indonesia

Tuy nhiên, con đường bảo vệ vương quyền của tuyển Việt Nam sẽ đối mặt với vô vàn áp lực. Yếu tố bất ngờ đã không còn khi các đối thủ trong khu vực đều nghiên cứu rất kỹ lối chơi của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Trong số các đối thủ, Indonesia chính là chướng ngại lớn nhất. Nhờ chính sách nhập tịch quy mô lớn, đội bóng xứ vạn đảo đã có sự tiến bộ vượt bậc khi lọt vào vòng loại thứ 4 World Cup 2026, từng đánh bại những đối thủ sừng sỏ như Saudi Arabia, Bahrain hay Trung Quốc. Bên cạnh đó, sự vươn lên của Thái Lan, Malaysia hay Singapore khiến mỗi trận đấu ở vòng bảng đều ẩn chứa nhiều rủi ro.

Trận mở màn gặp Timor Leste sẽ là bước chạy đà đầu tiên để tuyển Việt Nam kiểm chứng hiệu quả của triết lý kiểm soát mới. Sự tỉnh táo, bản lĩnh lỳ lợm cùng chiều sâu đội hình sẽ là chìa khóa quyết định để HLV Kim Sang-sik cùng các học trò vượt qua áp lực, chứng minh đẳng cấp của nhà đương kim vô địch tại ASEAN Cup 2026.