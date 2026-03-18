Tuyển Việt Nam chính thức giành vé dự Asian Cup 2027 sớm một vòng đấu Sau biến động về điểm số của Malaysia, đội tuyển Việt Nam đã trở thành đại diện thứ 21 góp mặt tại vòng chung kết Asian Cup 2027 tổ chức tại Saudi Arabia.

Đội tuyển Việt Nam đã chính thức ghi tên mình vào vòng chung kết Asian Cup 2027 sớm một vòng đấu sau những diễn biến bất ngờ tại bảng xếp hạng. Thầy trò HLV Kim Sang Sik hiện sở hữu 15 điểm, tạo khoảng cách an toàn 6 điểm so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Malaysia, trong khi vòng loại chỉ còn duy nhất một lượt trận.

Bước ngoặt từ quy định nhập tịch

Cục diện bảng đấu thay đổi đáng kể khi Malaysia bị trừ 6 điểm do vi phạm các quy định về nhập tịch trái phép. Ngược lại, tuyển Việt Nam được cộng thêm 3 điểm, trực tiếp củng cố vị trí dẫn đầu và chắc suất đi tiếp đầy thuyết phục. Kết quả này không chỉ giúp bóng đá Việt Nam góp mặt tại ngày hội lớn nhất châu lục mà còn giúp đội tuyển áp sát top 100 trên bảng xếp hạng FIFA.

Bên cạnh Việt Nam, hai đại diện khác là Singapore và Syria cũng đã xuất sắc ghi tên mình vào vòng chung kết sau khi dẫn đầu các bảng đấu tại vòng loại cuối cùng dành cho nhóm đội không góp mặt ở vòng loại 3 World Cup 2026.

Danh sách 21 đội bóng đã lộ diện

Tính đến thời điểm hiện tại, Asian Cup 2027 đã xác định được 21/24 anh hào. Trước đó, 18 đội bóng đã mặc nhiên giành vé sau khi vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, bao gồm những tên tuổi hàng đầu:

Nhóm hạt giống: Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Úc, Saudi Arabia (chủ nhà), Qatar.

Iraq, Uzbekistan, UAE, Jordan, Oman, Bahrain.

Các đại diện khác: Trung Quốc, Indonesia, Triều Tiên, Palestine, Kuwait và Kyrgyzstan.

Hiện tại, giải đấu chỉ còn lại 3 suất cuối cùng sẽ được xác định sau loạt trận vào cuối tháng 3 tới. Philippines đang cạnh tranh quyết liệt với Tajikistan; Yemen và Lebanon đối đầu trực tiếp; trong khi suất còn lại là cuộc đua giữa Thái Lan và Turkmenistan.

Vị thế của Đông Nam Á tại đấu trường châu lục

Với việc Việt Nam chính thức đi tiếp, khu vực Đông Nam Á hiện đã có 3 đại diện chắc suất là Việt Nam, Singapore và Indonesia. Con số này có thể nâng lên 5 nếu Thái Lan và Philippines vượt qua thử thách cuối cùng ở loạt trận tới. Sự hiện diện đông đảo của các đại diện khu vực cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của bóng đá Đông Nam Á trên bản đồ châu lục.