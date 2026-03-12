Tuyển Việt Nam: Chờ đợi sức mạnh hủy diệt từ bộ đôi Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Xuân Son Sự góp mặt của tiền vệ gốc Brazil Đỗ Hoàng Hên trong danh sách sơ bộ tháng 3/2026 hứa hẹn giúp HLV Kim Sang-sik tối ưu hóa hàng công nhờ sự ăn ý với Nguyễn Xuân Son.

Thông tin tiền vệ gốc Brazil Đỗ Hoàng Hên xuất hiện trong danh sách sơ bộ của Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho loạt trận FIFA Days tháng 3/2026 đang tạo nên một làn sóng kỳ vọng lớn. Trong bối cảnh hàng công của "Những chiến binh sao vàng" đang cần một làn gió mới, sự hiện diện của cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC được xem là lời giải cho bài toán ghi bàn trước hai đối thủ quan trọng là Bangladesh và Malaysia.

Hiệu suất ghi bàn áp đảo các nội binh

Sự kỳ vọng dành cho Đỗ Hoàng Hên không chỉ đến từ danh tiếng của một cầu thủ nhập tịch mà còn được củng cố bởi những con số thống kê thực tế tại V.League mùa này. Chỉ sau 9 lần ra sân, tiền vệ sinh năm 1994 đã ghi dấu giày vào 9 bàn thắng, bao gồm 6 pha lập công và 3 đường kiến tạo.

Hoàng Hên đang có phong độ cao.

Để thấy rõ sự khác biệt, hãy nhìn vào hiệu suất của các chân sút chủ lực khác tại đội tuyển hiện nay. Nguyễn Tiến Linh chỉ mới có 3 bàn sau 15 trận, trong khi Phạm Tuấn Hải đóng góp 3 bàn và 1 kiến tạo sau 13 lần ra sân. Thậm chí, tiền đạo Nguyễn Xuân Son cũng đang trải qua giai đoạn khởi đầu khó khăn tại Nam Định với vỏn vẹn 1 bàn thắng sau 5 trận.

Cầu thủ Số trận Bàn thắng Kiến tạo Đỗ Hoàng Hên 9 6 3 Nguyễn Tiến Linh 15 3 0 Phạm Tuấn Hải 13 3 1 Nguyễn Xuân Son 5 1 0

Tư duy bóng đá thực dụng của "vũ công Samba"

Dù mang trong mình dòng máu bóng đá Brazil với kỹ thuật cá nhân điêu luyện, Đỗ Hoàng Hên lại gây ấn tượng mạnh bởi phong cách chơi bóng tối giản và thực dụng. Anh không sa đà vào những tình huống xử lý rườm rà mà tập trung vào việc di chuyển chiến thuật, tranh chấp tay đôi và tung ra những cú sút xa uy lực từ tuyến hai.

Sức mạnh thể chất cùng nhãn quan nhạy bén giúp Hoàng Hên có thể đảm nhận nhiều vai trò khác nhau, từ tiền đạo lùi, hộ công đến chạy cánh. Khả năng làm chủ nhịp độ và kiểm soát bóng của anh sẽ là sợi dây liên kết quan trọng, giúp HLV Kim Sang-sik đa dạng hóa các phương án tấn công.

Tái hợp "cặp bài trùng" từng thống trị V.League

Điểm đáng chú ý nhất trong đợt tập trung lần này chính là cơ hội tái hợp giữa Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Xuân Son. Trong quá khứ, bộ đôi này từng là nỗi khiếp sợ của mọi hàng phòng ngự khi còn thi đấu cho CLB Thép Xanh Nam Định. Sự ăn ý của họ đã trực tiếp mang về chức vô địch V.League 2023/24 với tổng cộng 41 bàn thắng và 22 pha kiến tạo.

Xuân Son và Hoàng Hên sẽ được tái hợp ở ĐTQG?

Nếu HLV Kim Sang-sik có thể tái hiện được sự kết nối này trên cấp độ đội tuyển quốc gia, sức mạnh hỏa lực của Việt Nam chắc chắn sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Điều này cũng vô tình tạo ra một cuộc cạnh tranh vị trí gắt gao ở khu vực trung tuyến. Những cái tên kỳ cựu như Quang Hải hay Hoàng Đức sẽ phải nỗ lực tối đa để giữ vững suất đá chính trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của những nhân tố mới.