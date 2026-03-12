Tuyển Việt Nam chọn sân Thiên Trường làm 'chảo lửa' đấu Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định đưa trận cầu then chốt gặp Malaysia về Nam Định nhằm lan tỏa tình yêu bóng đá và tận dụng bầu không khí cuồng nhiệt tại đây.

Sáng 12/3, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức có buổi làm việc với các cơ quan chức năng tỉnh Nam Định để triển khai công tác chuẩn bị cho trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam và Malaysia. Đây là cuộc đối đầu quan trọng trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027, dự kiến diễn ra vào ngày 31/3 tới.

Sân Thiên Trường được chọn làm nơi tổ chức thi đấu trận Việt Nam - Malaysia.

Chiến lược lan tỏa tình yêu bóng đá

Tại buổi họp, ông Nguyễn Văn Phú – Tổng thư ký VFF cùng ông Nguyễn Tân Anh – Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Nam Định đã thảo luận chi tiết về phương án tổ chức. Đáng chú ý, VFF đã làm rõ lý do đưa trận đấu về sân Thiên Trường thay vì sân Mỹ Đình như thông lệ.

Theo đại diện VFF, việc mang ĐTQG về thi đấu tại Nam Định là một phần trong chiến lược mở rộng tầm ảnh hưởng của bóng đá nước nhà. Cơ quan quản lý mong muốn người hâm mộ ở các địa phương ngoài thành phố lớn có cơ hội trực tiếp tiếp lửa cho thầy trò HLV Kim Sang-sik trong những trận cầu quốc tế quan trọng.

Sức hút từ 'chảo lửa' Thiên Trường

Bên cạnh yếu tố lan tỏa cộng đồng, hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại của sân Thiên Trường cũng được đánh giá cao. Tuy nhiên, yếu tố mang tính quyết định chính là bầu không khí cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả thành Nam. Đây được xem là "vũ khí" tinh thần quan trọng giúp các cầu thủ Việt Nam gia tăng lợi thế sân nhà trước đối thủ Malaysia.

Đảm bảo tiêu chuẩn khắt khe của AFC

Để phục vụ một trận đấu quốc tế cấp độ A, công tác hậu cần và kỹ thuật đang được triển khai khẩn trương. Các bên đã rà soát kỹ lưỡng các khâu từ an ninh, y tế đến truyền thông. Theo kế hoạch, sân Thiên Trường sẽ được bàn giao cho ban tổ chức trước trận đấu 5 ngày để lắp đặt các thiết bị kỹ thuật chuyên dụng.

Việc chuẩn bị sớm nhằm đảm bảo mọi điều kiện thi đấu đáp ứng đúng tiêu chuẩn khắt khe của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Với sự đồng bộ từ hạ tầng đến sức nóng khán đài, trận "chung kết" bảng đấu này hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm bóng đá đỉnh cao cho người hâm mộ vào cuối tháng 3.