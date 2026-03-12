Tuyển Việt Nam chốt danh sách sơ bộ và biến động ghế huấn luyện tại PVF-CAND HLV Kim Sang-sik chuẩn bị lực lượng cho vòng loại Asian Cup 2027 trong khi PVF-CAND bất ngờ chia tay HLV Nguyễn Thành Công, bổ nhiệm ông Trần Tiến Đại.

Bóng đá Việt Nam trong 24 giờ qua ghi nhận những chuyển động quan trọng từ cấp độ đội tuyển quốc gia đến các câu lạc bộ chuyên nghiệp. Trọng tâm là kế hoạch nhân sự của HLV Kim Sang-sik cho chiến dịch quốc tế sắp tới và sự thay đổi ở thượng tầng băng ghế huấn luyện của đội bóng đang thi đấu tại giải Hạng Nhất.

HLV Kim Sang-sik chuẩn bị lực lượng cho đợt tập trung tháng 3

Để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Bangladesh và cuộc đối đầu quan trọng với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027, HLV Kim Sang-sik đã hoàn tất danh sách sơ bộ của đội tuyển Việt Nam. Mặc dù Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chưa công bố chính thức, thông tin từ các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Ninh Bình, Thể Công - Viettel, Hải Phòng và Nam Định cho thấy nhiều trụ cột đã lọt vào tầm ngắm của chiến lược gia người Hàn Quốc.

Đội tuyển Việt Nam đã có danh sách sơ bộ cho đợt tập trung tháng 3.

Bên cạnh những gương mặt quen thuộc, sự chú ý đang đổ dồn vào tiền đạo Nguyễn Xuân Son. Tờ Makan Bola của Malaysia bày tỏ sự e ngại trước hiệu suất săn bàn đáng nể của chân sút gốc Brazil. Với 8 bàn thắng sau 6 lần ra sân cho đội tuyển, bao gồm danh hiệu Vua phá lưới AFF Cup 2024, Nguyễn Xuân Son được kỳ vọng sẽ là giải pháp tối ưu cho hàng công của tuyển Việt Nam trong bối cảnh các đối thủ trong khu vực đang có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Rào cản pháp lý từ FIFA đối với cầu thủ nhập tịch

Trái ngược với sự thuận lợi của Nguyễn Xuân Son, trung vệ Đỗ Phi Long (Gustavo Santos) đã chính thức lỡ hẹn với đợt tập trung lần này do các vướng mắc pháp lý. Quy định khắt khe của FIFA yêu cầu cầu thủ nhập tịch không có gốc gác bản địa phải sinh sống và thi đấu liên tục 5 năm tại quốc gia sở tại.

Đáng chú ý, nguyên nhân dẫn đến sự gián đoạn này bắt nguồn từ năm 2022. Trong giai đoạn đại dịch COVID-19, Đỗ Phi Long đã trở về Brazil thi đấu cho câu lạc bộ Anapolis trong 5 tháng. Khoảng thời gian này khiến quá trình tích lũy thời gian cư trú bị ngắt quãng, buộc anh phải chờ thêm thời gian để đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Biến động nhân sự tại các câu lạc bộ chuyên nghiệp

Tại giải Hạng Nhất, câu lạc bộ PVF-CAND vừa thông báo chia tay HLV Nguyễn Thành Công sau chuỗi kết quả không đạt kỳ vọng. Để ổn định tình hình, đội bóng này đã bổ nhiệm ông Trần Tiến Đại vào vị trí Giám đốc kỹ thuật, nhằm cải thiện thành tích trong giai đoạn còn lại của mùa giải.

PVF-CAND công bố chia tay huấn luyện viên Nguyễn Thành Công.

Ở một diễn biến khác, Hà Nội FC cũng quyết định chấm dứt hợp đồng với hậu vệ Đào Văn Nam. Đây được xem là bước đi khá bất ngờ của đội bóng thủ đô, bởi nhân sự hàng thủ trong tay HLV Harry Kewell hiện tại không quá dày. Trong khi đó, tại CLB Công an TP.HCM, thông tin tiền vệ Việt kiều Khoa Ngô được triệu tập lên U23 Việt Nam đã bị bác bỏ, khẳng định cầu thủ trẻ này vẫn đang trong quá trình tích lũy kinh nghiệm tại V-League.

Cảnh báo về sai lầm trong chính sách nhập tịch của Malaysia

Liên quan đến bóng đá khu vực, chuyên gia Zakaria Rahim đã đưa ra cảnh báo đanh thép đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Sau vụ gian lận nhập tịch của 7 cầu thủ, FAM đang đứng trước nguy cơ nhận án phạt nặng từ FIFA và Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Ông Rahim nhấn mạnh FAM cần đưa ra lời xin lỗi chính thức và chứng minh sự thay đổi trong quy trình quản lý để tránh những tổn hại lớn hơn cho nền bóng đá nước này.