Tuyển Việt Nam có cơ hội tích lũy điểm số FIFA trong trận giao hữu với Bangladesh Màn tổng duyệt ngày 26/3 gặp Bangladesh là bước chạy đà quan trọng giúp HLV Kim Sang-sik thử nghiệm đội hình và tích lũy điểm số cho mục tiêu Top 100 thế giới.

Theo xác nhận chính thức từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu quốc tế với Bangladesh vào ngày 26/3. Trận đấu nằm trong khuôn khổ FIFA Days này được xem là màn tổng duyệt cuối cùng của thầy trò HLV Kim Sang-sik trước khi bước vào những thử thách quyết định tại vòng loại Asian Cup 2027.

ĐT Việt Nam sẽ có trận giao hữu gặp Bangladesh.

Cơ hội tích lũy điểm số trên bảng xếp hạng FIFA

Dù đối thủ Bangladesh hiện chỉ xếp hạng 180 thế giới (911 điểm), kém Việt Nam tới 72 bậc, nhưng trận đấu này vẫn mang ý nghĩa quan trọng về mặt điểm số. Dựa trên công thức tính của FIFA, một chiến thắng trước đội bóng Nam Á dự kiến sẽ mang về cho "Những chiến binh Sao Vàng" khoảng 3 điểm tích lũy.

Mặc dù con số này tương đối khiêm tốn do trọng số trận giao hữu thấp, nhưng nó lại cực kỳ cần thiết trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang nỗ lực cải thiện vị thế để trở lại Top 100 thế giới. Đáng chú ý, bên cạnh điểm số từ trận giao hữu, đội tuyển vẫn đang chờ đợi phán quyết cuối cùng từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) và AFC liên quan đến vụ việc của Malaysia. Nếu phán quyết có lợi, Việt Nam có thể được cộng thêm tới 26 điểm quý giá.

Bài kiểm tra khả năng xuyên phá "khối bê tông"

Về khía cạnh chuyên môn, Bangladesh là đối thủ lý tưởng để HLV Kim Sang-sik rèn luyện các phương án tấn công. Đội bóng này nổi tiếng với lối chơi giàu thể lực và thường triển khai hệ thống phòng ngự lùi sâu, ưu tiên sự an toàn bên phần sân nhà.

Đây sẽ là cơ hội để những ngôi sao tấn công như Quang Hải hay tiền đạo nhập tịch Xuân Son thực hành các bài đánh trung lộ và phối hợp nhóm trong phạm vi hẹp. Việc đối đầu với một hàng thủ chơi thực dụng sẽ giúp ban huấn luyện đánh giá chính xác khả năng xuyên phá các "khối bê tông" trước khi chạm trán Malaysia – một đối thủ cũng có phong cách chơi khó chịu tương tự sau đó 5 ngày.

Thử nghiệm nhân sự và các nhân tố nhập tịch

Điểm nhấn đáng chờ đợi nhất trong đợt tập trung này chính là khả năng HLV Kim Sang-sik trình làng những gương mặt nhập tịch mới. Việc thử nghiệm nhân sự trong một trận giao hữu chính thức thuộc FIFA Days cho phép các tân binh có đủ thời gian và không gian để bắt nhịp với sơ đồ chiến thuật của chiến lược gia người Hàn Quốc.

Ngoài ra, đây cũng là dịp để Ban huấn luyện rà soát phong độ của các trụ cột sau quãng thời gian thi đấu tại giải quốc nội. Một kết quả khả quan trước Bangladesh không chỉ mang lại điểm số mà còn tạo đà tâm lý thuận lợi cho mục tiêu quan trọng nhất: giành vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Nhìn chung, trận đấu ngày 26/3 tới đây hội tụ đủ các yếu tố từ thử nghiệm chuyên môn đến tích lũy điểm số, phục vụ cho lộ trình dài hơi của bóng đá Việt Nam trong năm 2026.