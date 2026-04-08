Tuyển Việt Nam đại thắng Indonesia 3-0: Màn giải tỏa áp lực của Nguyễn Xuân Son Cú dứt điểm tung lưới Indonesia ở phút 71 ấn định chiến thắng 3-0 cho Việt Nam, đồng thời giải tỏa hoàn toàn áp lực tâm lý cho tiền đạo Nguyễn Xuân Son.

Phút 71 tại sân Pakansari, Nguyễn Xuân Son bứt tốc phá bẫy việt vị, nhận đường chọc khe tinh tế từ Nguyễn Hoàng Đức trước khi dứt điểm gọn gàng nâng tỷ số lên 3-0 cho đội tuyển Việt Nam trước Indonesia. Bàn thắng không chỉ ấn định thắng lợi thăng hoa cho thầy trò HLV Kim Sang-sik mà còn giải tỏa hoàn toàn áp lực đè nặng lên vai chân sút thuộc biên chế CLB Nam Định.

Xuân Son dứt điểm tinh tế khép lại ngày thi đấu bùng nổ của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Chiếc lò xo bị nén dưới áp lực kỳ vọng

Trước trận gặp Indonesia, Xuân Son phải chịu nhiều hoài nghi sau màn trình diễn chưa như kỳ vọng ở trận hòa không bàn thắng trước Singapore. Áp lực vô hình khiến HLV Kim Sang-sik đưa ra quyết định bất ngờ: cất chân sút chủ lực trên băng ghế dự bị trong một trận cầu then chốt.

Tuy nhiên, việc ngồi ngoài theo dõi đồng đội thi đấu không làm suy giảm tinh thần của tiền đạo này. Ngược lại, điều đó biến anh thành một chiếc lò xo bị nén chặt, âm thầm tích tụ năng lượng để chờ thời điểm bùng nổ. Được tung vào sân từ phút 63, Xuân Son di chuyển liên tục, tích cực áp sát và chắt chiu từng cơ hội. Dù bỏ lỡ hai tình huống nguy hiểm trước đó, anh vẫn duy trì sự tập trung cao độ cho đến khi khoảnh khắc quyết định đến ở phút 71.

Kích hoạt bản năng săn bàn từ khao khát cống hiến

Màn ăn mừng đầy bùng nổ sau pha lập công chính là lời giải tỏa cho những dồn nén suốt quãng thời gian qua. Chia sẻ sau trận đấu, Xuân Son khẳng định yếu tố then chốt giúp anh vượt qua khó khăn: "Điều gì tạo nên sự khác biệt? Đó là khao khát".

Tinh thần thi đấu của đội tuyển Việt Nam là điều đáng được nhắc đến. Ảnh: VFF

Quyết định điều chỉnh nhân sự hợp lý của HLV Kim Sang-sik không chỉ mang về 3 điểm thuyết phục mà còn kích hoạt thành công bản năng săn bàn của Nguyễn Xuân Son. Một tiền đạo thi đấu với sự khao khát rực cháy chính là thứ vũ khí quan trọng để đội tuyển Việt Nam hướng tới những mục tiêu tiếp theo.