Tuyển Việt Nam đấu Bangladesh: Chờ đợi màn ra mắt lịch sử của cặp song sát nhập tịch HLV Kim Sang-sik sẵn sàng trình làng bộ đôi gốc Brazil là Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên trong trận giao hữu tối nay tại Hàng Đẫy, đánh dấu cột mốc mới của đội tuyển.

Lúc 19h tối nay ngày 26/3/2026, sân vận động Hàng Đẫy sẽ trở thành tâm điểm của giới mộ điệu khi đội tuyển Việt Nam bước vào trận giao hữu với Bangladesh. Đây không đơn thuần là một trận đấu thử nghiệm, mà còn là thời khắc lịch sử khi HLV Kim Sang-sik dự kiến trình làng cặp tiền đạo nhập tịch đầy kỳ vọng: Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên.

Sự kỳ vọng vào cặp song sát gốc Brazil

Sự xuất hiện đồng thời của bộ đôi này mang đến cho chiến lược gia người Hàn Quốc những phương án tấn công đa dạng mà bóng đá Việt Nam chưa từng sở hữu trước đây. Nếu Nguyễn Xuân Son (CLB Nam Định) là mẫu trung phong điển hình với thể hình lý tưởng và khả năng càn lướt áp đảo, thì Đỗ Hoàng Hên (CLB Hà Nội) lại là hiện thân của tốc độ và kỹ thuật đột biến.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, hàng công của đội tuyển Việt Nam có sự góp mặt của hai cầu thủ nhập tịch cùng lúc. Đặc biệt với cá nhân Đỗ Hoàng Hên, trận đấu tối nay mang ý nghĩa tinh thần cực lớn, bởi đây là sân nhà của CLB Hà Nội – nơi đã hỗ trợ anh hết mình trong suốt 5 năm chờ đợi để được cống hiến cho màu áo đỏ.

Tân binh Hoàng Hên đang rất khao khát chứng minh bản thân.

Thống kê ấn tượng của các chân sút chủ lực

Số liệu thống kê của cả hai trước khi lên tuyển là vô cùng thuyết phục. Nguyễn Xuân Son đã ghi tới 10 bàn thắng và có 1 kiến tạo trên mọi đấu trường cho Nam Định kể từ khi trở lại sau chấn thương. Trong khi đó, Đỗ Hoàng Hên đang được xem là người "gánh" hàng công của CLB Hà Nội với việc in dấu giày vào 10 bàn thắng (6 pha lập công và 4 đường kiến tạo) chỉ sau 10 trận đấu.

HLV Kim Sang-sik khẳng định sự có mặt của cặp "Son - Hên" giúp đội tuyển có thêm nhiều cơ hội tìm đường vào khung thành đối phương, dù họ đá cặp tiền đạo hay được bố trí dạt cánh. Sự khát khao của các tân binh hứa hẹn sẽ tạo nên một màn trình diễn bùng nổ tại Hàng Đẫy.

Xuân Son vẫn là chân săn bàn hàng đầu của đội tuyển.

Bangladesh và thử thách từ dàn sao Ngoại hạng Anh

Tuy nhiên, đối thủ Bangladesh tối nay không phải là một đối thủ dễ bị bắt nạt như thứ hạng 181 FIFA của họ thể hiện. Đội bóng Nam Á này đang mang đến một luồng gió mới với dàn cầu thủ mang quốc tịch Âu - Mỹ. Cái tên đáng chú ý nhất chính là Hamza Choudhury, tiền vệ phòng ngự kỳ cựu của Leicester City tại Ngoại hạng Anh.

Với giá trị chuyển nhượng lên tới 5 triệu euro, Choudhury là ngôi sao đẳng cấp nhất trên sân, vượt xa bất kỳ tuyển thủ Việt Nam nào về mặt định giá. Bên cạnh đó, dàn cầu thủ trưởng thành từ các nền bóng đá Đan Mạch, Phần Lan, Mỹ và Ý cũng khiến Bangladesh trở nên khó lường hơn rất nhiều dưới sự dẫn dắt của ban huấn luyện mới.

Trận đấu tối nay không chỉ là màn ra mắt của những tân binh chất lượng, mà còn là bài kiểm tra quan trọng cho hàng thủ Việt Nam trước khi bước vào trận đấu chính thức với Malaysia vào ngày 31/3 tới. Người hâm mộ đang nín thở chờ đợi xem cặp song sát "Son - Hên" sẽ tạo nên chương mới đầy hứng khởi như thế nào cho lịch sử đội tuyển quốc gia.