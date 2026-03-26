Tuyển Việt Nam đấu Bangladesh: Màn chào sân của Đỗ Hoàng Hên và sự trở lại của Đình Trọng Trận giao hữu tối 26/3 tại Hàng Đẫy là bài kiểm tra quan trọng cuối cùng để HLV Kim Sang-sik lắp ghép đội hình và thử nghiệm nhân tố mới trước thềm Vòng loại Asian Cup 2027.

Trận giao hữu quốc tế với Bangladesh trên sân Hàng Đẫy tối 26/3 không đơn thuần là một cữ dượt nhẹ nhàng. Đối với HLV Kim Sang-sik, đây là "bản nháp" cuối cùng và quan trọng nhất để lắp ráp đội hình, thử nghiệm các nhân tố mới trước thềm cuộc đọ sức với Malaysia tại Vòng loại Asian Cup 2027.

Hàng thủ: Sự tái xuất của những 'bức tường thép'

Việc sớm giành vé dự Vòng chung kết Asian Cup giúp chiến lược gia người Hàn Quốc cởi bỏ áp lực thành tích, qua đó tự tin đưa ra những thử nghiệm táo bạo. Trong khung gỗ, nhiều khả năng HLV Kim Sang-sik sẽ trao cơ hội cho thủ thành trẻ Trần Trung Kiên. Màn trình diễn chói sáng tại VCK U23 châu Á 2026 đã chứng minh bản lĩnh và khả năng làm chủ không gian xuất sắc của người gác đền cao 1m91 này.

Phía trên Trung Kiên, hàng phòng ngự 3 trung vệ đang thu hút sự chú ý đặc biệt với sự tái xuất đầy cảm xúc của Trần Đình Trọng sau 4 năm vắng bóng. Kinh nghiệm đọc tình huống và sự điềm tĩnh của "chuyên gia săn Tây" một thời sẽ là điểm tựa vững chắc bên cạnh sức trẻ, thể hình lý tưởng của Bùi Hoàng Việt Anh.

Sự trở lại của Đình Trọng rất được chú ý.

Án ngữ vị trí trung vệ lệch phải nhiều khả năng là Đỗ Duy Mạnh, người đang duy trì phong độ ổn định. Hai hành lang cánh hứa hẹn chứng kiến sức mạnh từ sự trở lại của Đoàn Văn Hậu sau chấn thương dài hạn. Bên cánh đối diện, tốc độ và sự lắt léo của Khuất Văn Khang được kỳ vọng sẽ liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương.

Tuyến giữa: Màn ra mắt lịch sử của Đỗ Hoàng Hên

Tâm điểm của tuyến giữa chắc chắn thuộc về Đỗ Hoàng Hên – tân binh nhập tịch lần đầu tiên vinh dự khoác áo Đội tuyển Quốc gia. Sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện và nhãn quan chiến thuật sắc bén, Hoàng Hên được kỳ vọng sẽ sắm vai "trái tim" trong lối chơi của ĐT Việt Nam. Sự hiện diện của anh sẽ đóng vai trò "chia bài", giải phóng áp lực sáng tạo cho bộ đôi Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Quang Hải.

Hoàng Hên là cái tên được kỳ vọng.

Sự kết hợp của "tam tấu" này hứa hẹn mang đến những pha phối hợp trung lộ biến ảo, nhằm kiểm soát thế trận và bẻ gãy mọi ý đồ đánh chặn của tiền vệ ngôi sao Hamza Choudhury bên phía đối thủ.

Hàng công: Cơ hội cho những 'kép phụ'

Chấn thương nhẹ của chân sút chủ lực Nguyễn Xuân Son khiến anh nhiều khả năng sẽ được cất trên băng ghế dự bị để giữ sức cho trận đại chiến với Malaysia. Điều này đồng nghĩa với việc người hâm mộ sẽ phải lỡ hẹn với màn tái hợp của "song sát" Xuân Son - Hoàng Hên.

Trong bối cảnh đó, Phạm Tuấn Hải sẽ gánh vác trọng trách dẫn dắt hàng công. Nguồn năng lượng vô tận và khả năng hoạt động rộng của Tuấn Hải sẽ tạo ra những khoảng trống đắt giá cho đối tác đá cặp, có thể là chân sút trẻ Nguyễn Trần Việt Cường hoặc Phạm Gia Hưng. Trận đấu này là sân khấu lý tưởng để những nhân tố dự bị chứng minh năng lực ghi bàn với ban huấn luyện.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Bangladesh

| Vị trí | Đội tuyển Việt Nam | Đội tuyển Bangladesh | Thủ môn Trung Kiên Mitul Marma Hậu vệ Đình Trọng, Việt Anh, Duy Mạnh, Văn Hậu Tariq Kazi, Rahmat Mia, Zayyan, Saad Uddin Tiền vệ Quang Hải, Hoàng Đức, Văn Khang, Hoàng Hên Quazem, Morselin, Md Ridoy, Choudhury Tiền đạo Việt Cường, Tuấn Hải Sumon Reza, Fahamedul Islam

Với đội hình giàu sức tấn công và khao khát thể hiện mình, ĐT Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để hướng tới một chiến thắng cách biệt, tạo đà tâm lý hoàn hảo trước khi bước vào trận tái đấu quan trọng với Malaysia.