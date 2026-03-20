Tuyển Việt Nam đấu Bangladesh: Màn tổng duyệt chất lượng với dàn sao châu Âu Trận giao hữu tại Hàng Đẫy tối 26/3 là cơ hội để HLV Kim Sang-sik thử nghiệm đội hình trước Bangladesh - đối thủ sở hữu dàn sao từ Ngoại hạng Anh và Serie D.

Tối ngày 26/3, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận giao hữu quan trọng với đội tuyển Bangladesh trên sân vận động Hàng Đẫy. Đây được xem là bài kiểm tra cuối cùng để thầy trò HLV Kim Sang-sik rà soát lực lượng và hoàn thiện lối chơi trước khi hành quân tới sân Thiên Trường đối đầu với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

Việt Nam sẽ đá giao hữu với Bangladesh để làm ''nóng máy'' chuẩn bị cho cuộc đối đầu Malaysia.

Bangladesh - Đối thủ không thể xem thường

Dù trong lịch sử, bóng đá Bangladesh chưa bao giờ được đánh giá ngang tầm với Việt Nam, nhưng những màn trình diễn gần đây của đội bóng Nam Á này đã mang đến một góc nhìn hoàn toàn khác. Tại vòng loại Asian Cup 2027, dù không thể đi tiếp, Bangladesh vẫn để lại dấu ấn đậm nét với lối chơi phòng ngự phản công đầy kỷ luật.

Đáng chú ý nhất là thành tích giành 4 điểm trong hai lần đối đầu với đối thủ mạnh Ấn Độ (thắng 1-0 và hòa 1-1). Ngoài ra, họ cũng gây ra nhiều khó khăn cho các đội bóng khác trong bảng C như Hong Kong và Singapore. Những kết quả này cho thấy Bangladesh là một "quân xanh" chất lượng, đủ sức tạo ra áp lực thực tế cho hàng công của đội tuyển Việt Nam.

Sức mạnh từ dàn cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu

Điểm khác biệt lớn nhất của đội tuyển Bangladesh trong đợt tập trung này chính là sự góp mặt của các ngôi sao đang thi đấu tại môi trường bóng đá đỉnh cao châu Âu. Tâm điểm chú ý đổ dồn vào Hamza Choudhury, tiền vệ tấn công 28 tuổi hiện đang khoác áo Leicester City tại Ngoại hạng Anh. Sự hiện diện của một cầu thủ đẳng cấp thế giới sẽ là bài toán hóc búa cho các tiền vệ và hậu vệ Việt Nam trong việc tranh chấp và kiểm soát khu trung tuyến.

Bên cạnh Hamza Choudhury, hàng công của Bangladesh còn có sự phục vụ của tiền đạo Fahamedul Islam, người đang thi đấu cho CLB Oibia tại Serie D (Ý). Với nền tảng thể lực và kinh nghiệm thi đấu quốc tế, các ngôi sao này hứa hẹn sẽ mang đến một trận đấu giàu tính chuyên môn, thay vì chỉ là một trận giao hữu một chiều.

Bangladesh từng giành 4 điểm trong 2 lần chạm trán Ấn Độ.

Toán tính chiến thuật của HLV Kim Sang-sik

Trận đấu tại Hàng Đẫy là cơ hội vàng để HLV Kim Sang-sik thử nghiệm các phương án tấn công mới. Trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam đã sớm giành vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027, chiến lược gia người Hàn Quốc có thể thoải mái thử nghiệm các nhân tố trẻ hoặc các sơ đồ chiến thuật khác nhau mà không quá đặt nặng áp lực về tỷ số.

Tuy nhiên, một chiến thắng thuyết phục trước đối thủ sở hữu cầu thủ Ngoại hạng Anh sẽ mang lại cú hích tinh thần cực lớn cho toàn đội. Điều này càng có ý nghĩa khi đối thủ sắp tới tại bảng F là Malaysia vừa phải nhận tin không vui. Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã giữ nguyên án phạt liên quan đến bê bối cầu thủ nhập tịch, khiến Malaysia bị xử thua 0-3 trước Nepal và chính Việt Nam.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần hưng phấn, người hâm mộ đang kỳ vọng vào một màn trình diễn bùng nổ của các "Chiến binh Sao vàng". Trận đấu với Bangladesh không chỉ là một cuộc dượt đuổi về mặt tỷ số, mà còn là lời khẳng định về sức mạnh và sự nhạy bén của bóng đá Việt Nam trước khi khép lại hành trình vòng loại Asian Cup một cách trọn vẹn nhất.