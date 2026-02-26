Tuyển Việt Nam đấu Bangladesh: Phép thử chiến thuật của HLV Kim Sang-sik cho đại chiến Malaysia Tuyển Việt Nam giao hữu với Bangladesh vào ngày 26/3, tạo bước đệm cho trận cầu quyết định với Malaysia tại Vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Thiên Trường.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa xác nhận đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu quốc tế với Bangladesh vào ngày 26/3. Đây là bước chuẩn bị chiến lược của thầy trò HLV Kim Sang-sik trước khi bước vào cuộc đối đầu sinh tử với Malaysia tại Vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra sau đó 5 ngày.

Thầy trò Kim Sang-sik thử lửa với Bangladesh trước thềm đối đầu Malaysia. Ảnh: VFF.

Bangladesh - "Quân xanh" chất lượng từ khu vực Nam Á

Việc lựa chọn đối thủ Bangladesh, đội bóng có biệt danh "Những con hổ Bengal", được giới chuyên môn đánh giá là nước đi hợp lý. Đại diện Nam Á đang thể hiện sự tiến bộ vượt bậc với lối chơi kỷ luật và tinh thần thi đấu ngoan cường.

Trong các kết quả gần nhất, Bangladesh đã gây bất ngờ khi cầm hòa Nepal 2-2 và đặc biệt là chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Ấn Độ ngay tại Vòng loại Asian Cup. Sự khó chịu của đối thủ này hứa hẹn sẽ mang đến những bài kiểm tra thực sự cho hàng phòng ngự cũng như khả năng xuyên phá của các chân sút Việt Nam.

Toan tính của HLV Kim Sang-sik cho trận đại chiến tại Thiên Trường

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào khoảng ngày 17 hoặc 18/3. Với quỹ thời gian chuẩn bị khoảng 10 ngày cho hai trận đấu liên tiếp, trận giao hữu với Bangladesh là cơ hội vàng để HLV Kim Sang-sik rà soát phong độ của các trụ cột và thử nghiệm các phương án nhân sự mới.

Mục tiêu tối thượng của đội tuyển là giành kết quả tốt trước Malaysia vào ngày 31/3 trên sân vận động Thiên Trường (Nam Định). Do đó, cuộc đối đầu với Bangladesh sẽ giúp ban huấn luyện tìm ra đội hình tối ưu và nhịp độ thi đấu phù hợp nhất cho các cầu thủ sau quãng nghỉ FIFA Days.

Hiện tại, VFF vẫn đang cân nhắc lựa chọn địa điểm tổ chức trận giao hữu này và sẽ công bố chính thức trong thời gian sớm nhất. Đây là giai đoạn quan trọng để bóng đá Việt Nam khẳng định vị thế và hướng tới tấm vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027.