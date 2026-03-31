Tuyển Việt Nam đấu Malaysia: HLV Kim Sang-sik quyết thắng 2-0 tại Thiên Trường Dù đã chắc suất dự Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam vẫn đặt mục tiêu giành chiến thắng thuyết phục trước Malaysia tại Thiên Trường để khẳng định đẳng cấp chuyên môn.

Tối ngày 31/3/2026, sân vận động Thiên Trường sẽ trở thành tâm điểm của bóng đá khu vực khi đội tuyển Việt Nam tái đấu Malaysia trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027. Dù thầy trò HLV Kim Sang-sik đã chính thức giành vé đi tiếp, tính chất của trận đấu này vẫn vô cùng căng thẳng bởi những duyên nợ trong quá khứ và khát khao khẳng định vị thế của cả hai đội bóng.

Quyết tâm khẳng định vị thế của HLV Kim Sang-sik

Bước vào trận đấu với tâm thế của đội bóng đã chắc suất dự Vòng chung kết Asian Cup 2027, tuy nhiên HLV Kim Sang-sik khẳng định ông không cho phép các học trò có tư tưởng chủ quan. Chiến lược gia người Hàn Quốc công khai đặt mục tiêu giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước "Hổ Mã Lai". Đây được xem là lời khẳng định đanh thép về năng lực chuyên môn của ĐT Việt Nam, thay vì chỉ dựa vào những lợi thế từ các phán quyết kỹ thuật của AFC trước đó.

Đáng chú ý, đội hình tuyển Việt Nam sẽ đón nhận sự trở lại quan trọng của hậu vệ Đoàn Văn Hậu sau thời gian dài điều trị chấn thương. Sự hiện diện của cầu thủ sinh năm 1999 không chỉ gia cố hành lang cánh trái mà còn mang lại chất thép cho hệ thống phòng ngự vốn đang duy trì chuỗi 15 trận bất bại. Bên cạnh đó, tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son cũng đang khao khát ghi bàn thắng đầu tiên trong ngày sinh nhật tuổi 28 của mình để tri ân người hâm mộ tại Nam Định.

Malaysia và tham vọng đòi nợ với 'người quen' V.League

Phía bên kia chiến tuyến, thủ quân Dion Cools của Malaysia thể hiện sự quyết tâm cao độ. Bất chấp việc đội hình bị sứt mẻ nghiêm trọng do các án phạt từ AFC, Cools khẳng định Malaysia đến Thiên Trường để gỡ gạc danh dự. Đội khách đang nỗ lực chứng minh thực lực thực tế trên sân cỏ để xóa đi những tranh cãi hậu trường trong thời gian qua.

Một chi tiết thú vị trong sơ đồ chiến thuật của HLV Peter Cklamovski là sự xuất hiện của tiền vệ nhập tịch Endrick. Từng có thời gian thi đấu tại V.League cho CLB CAHN và là đồng đội của tiền đạo Tiến Linh, Endrick được kỳ vọng sẽ cung cấp những thông tin "nội bộ" quý giá về thói quen chơi bóng của các tuyển thủ Việt Nam. Sự am hiểu này có thể là chìa khóa giúp Malaysia hóa giải lối chơi kiểm soát của đội chủ nhà.

Indonesia hụt bước và hành trình của U20 nữ Việt Nam

Trong khi tiêu điểm đổ dồn về Thiên Trường, bóng đá khu vực cũng ghi nhận những diễn biến đáng chú ý khác. Tại chung kết FIFA Series 2026, đội tuyển Indonesia đã phải ngậm ngùi về nhì ngay trên sân nhà Bung Karno sau thất bại sát nút 0-1 trước Bulgaria. Bàn thắng duy nhất của Marin Petkov trên chấm 11m ở phút 38 đã dập tắt hy vọng đăng quang của đội bóng xứ vạn đảo, dù họ đã có hai lần đưa bóng tìm đến xà ngang đối phương.

Ở cấp độ trẻ, đội tuyển U20 nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Okiyama Masahiko đang ráo riết chuẩn bị cho Vòng chung kết châu Á 2026 tại Bangkok. Toàn đội đang tập trung tối đa vào các bài tập thể lực và vận hành chiến thuật để đối đầu với những đối thủ cực mạnh là Trung Quốc, Thái Lan và Bangladesh tại bảng A. Mục tiêu cao nhất của các cô gái trẻ là cạnh tranh một suất tham dự World Cup, bắt đầu bằng trận ra quân gặp Trung Quốc vào ngày 1/4 tới.

Trở lại với trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia, sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng dàn cầu thủ đang ở độ chín sự nghiệp là cơ sở để người hâm mộ tin vào một kết quả có lợi. Một chiến thắng không chỉ giúp duy trì mạch bất bại mà còn là món quà ý nghĩa nhất gửi tới khán giả Thiên Trường và đánh dấu cột mốc mới cho những cá nhân như Đoàn Văn Hậu hay Nguyễn Xuân Son.