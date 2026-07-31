Tuyển Việt Nam đấu Singapore: Khẳng định vị thế và bản sắc tại Mỹ Đình HLV Kim Sang-sik tự tin hướng tới chiến thắng trước Singapore ở lượt trận thứ hai bảng A ASEAN Cup 2026, nhờ điểm tựa sân nhà Mỹ Đình và hàng công bùng nổ.

Tối ngày 31/7, tuyển Việt Nam bước vào lượt trận thứ hai bảng A ASEAN Cup 2026 gặp Singapore tại sân Mỹ Đình với mục tiêu giành trọn 3 điểm. Tuyên bố trước trận đấu, HLV Kim Sang-sik khẳng định toàn đội cần giữ vững bản sắc và chơi đúng phong độ để sớm mở cánh cửa vào bán kết.

Tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Singapore. Ảnh: VFF.

Đối thủ tiến bộ nhưng tuyển Việt Nam nắm thế chủ động

Đánh giá về đối thủ, HLV Kim Sang-sik nhìn nhận Singapore đã có sự cải thiện rõ rệt so với hai năm trước nhờ dàn nhân tố nhập tịch chất lượng như Song Ui-young, Nakamura hay Bin Anuar. Dù vậy, lịch sử đối đầu vẫn đang ủng hộ đại diện Việt Nam.

Xét về tương quan lực lượng, tuyển Việt Nam vẫn được đánh giá vượt trội nhờ sự đồng đều ở các tuyến. Dù Singapore nhỉnh hơn về mặt thể lực và kỷ luật, đội chủ nhà vẫn nắm giữ lợi thế lớn khi sở hữu quãng nghỉ dài hơn cùng sự cổ vũ của khán giả nhà.

Sức mạnh hàng công và bài toán kiểm soát trận đấu

Những Xuân Son, Hoàng Hên được kỳ vọng tỏa sáng trước Singapore. Ảnh: VFF.

Bên cạnh điểm tựa sân bãi, sự xuất hiện của các chân sút như Xuân Son, Đình Bắc và Hoàng Hên mang lại nhiều lựa chọn tiếp cận khung thành cho ban huấn luyện. Ngoài ra, bộ đôi Quang Hải và Hoàng Đức tiếp tục giữ vai trò nhịp điệu, tổ chức lối chơi ở tuyến giữa.

Thông điệp lớn nhất từ HLV Kim Sang-sik là yêu cầu các học trò duy trì sự tập trung, chủ động áp đặt lối chơi kiểm soát bóng. Một kết quả thuận lợi trước Singapore không chỉ giúp duy trì mạch trận ấn tượng mà còn tạo đà tâm lý quan trọng cho chiến dịch ASEAN Cup 2026.