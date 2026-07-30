Tuyển Việt Nam đấu Singapore: Vì sao phong tỏa Xuân Son là chưa đủ với HLV Gavin Lee Dù sở hữu Nguyễn Xuân Son càn lướt, hàng công tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik còn nhiều điểm nổ nguy hiểm trước một Singapore sứt mỏng lực lượng.

Truyền thông Singapore trước thềm chuyến làm khách tại Mỹ Đình dành sự chú ý đặc biệt cho Nguyễn Xuân Son. Tờ The Straits Times thậm chí ví chân sút của tuyển Việt Nam như "Haaland Hà Nội", gợi lại 3 bàn thắng ở bán kết ASEAN Cup 2024 từng khiến họ nhận thất bại chung cuộc 1-5. Tuy nhiên, nếu HLV Gavin Lee chỉ dồn toàn bộ nguồn lực để phong tỏa tiền đạo này, đội khách nhiều khả năng sẽ rơi vào bẫy chiến thuật do HLV Kim Sang-sik giăng sẵn.

Xuân Son có sức càn lướt mà hàng thủ Singapore ái ngại.

Áp lực từ Xuân Son và hệ thống đa điểm nổ của HLV Kim Sang-sik

Nỗi lo ngại của đại diện đảo quốc sư tử là hoàn toàn có cơ sở. Xuân Son đã ghi tới 12 bàn sau 10 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, kết hợp với chuỗi 16 trận liên tiếp không thắng của Singapore trước Việt Nam kéo dài từ năm 1998. Thể hình lý tưởng cùng khả năng tranh chấp càn lướt biến anh thành một "thỏi nam châm" hút toàn bộ cặp trung vệ đối phương mỗi khi xuất hiện trong vòng cấm.

Tuy nhiên, tuyển Việt Nam hiện tại không còn phụ thuộc vào một trung phong duy nhất. Việc đối phương dâng cao hoặc co cụm để vây ráp Xuân Son vô tình mở ra những khoảng trống thênh thang ở khu vực nách trung vệ và tuyến hai. Thắng lợi đậm đà 7-0 trước Timor-Leste chính là minh chứng rõ nét nhất cho sự đa dạng này: Đình Bắc rực sáng với cú hat-trick, Hoàng Hên ghi 2 bàn, Quang Hải tạo ra bàn phản lưới nhà, trong khi Xuân Son cũng đóng góp 1 bàn thắng.

Tuyển Việt Nam có nhiều quân bài tẩy.

Bài toán nan giải của Singapore và cuộc khủng hoảng lực lượng

Ở chiều ngược lại, dù Singapore bước vào cuộc đối đầu với 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận, lối chơi của HLV Gavin Lee vẫn bộc lộ không ít chệch choạc. Đội bóng đảo quốc phải chờ đến tận phút bù giờ 90+11 mới nhọc nhằn vượt qua Campuchia với tỷ số 2-1 và mất hơn 40 phút bế tắc trước Timor-Leste. Phương án tấn công của họ phụ thuộc lớn vào các quả tạt từ hai biên để tận dụng khả năng không chiến.

Thách thức dành cho Singapore càng nhân lên khi lực lượng bị sứt mỏng nghiêm trọng. Họ chỉ đăng ký 2 tiền đạo đúng nghĩa do CLB chủ quản không nhả chân sút chủ lực Ikhsan Fandi - người đã đóng góp 23 bàn thắng quốc tế. Tương tự, trung vệ giàu kinh nghiệm Safuwan Baharudin cũng gặp tình cảnh tương tự, đẩy hàng phòng ngự ít kinh nghiệm vào thế chống đỡ hiểm nghèo.

Thách thức đè nặng tại chảo lửa Mỹ Đình

Dù nhà cầm quân 35 tuổi Gavin Lee đã chuẩn bị chu đáo bằng chuyến tập huấn 2 tuần tại Okinawa nhằm rèn luyện khả năng chịu áp lực cao, khoảng cách về chiều sâu đội hình vẫn là rào cản lớn. Tấm vé dự Asian Cup 2027 và màn trình diễn ở bán kết năm 2024 tiếp thêm niềm tin cho đại diện đảo quốc, nhưng thử thách tại Mỹ Đình lần này lớn hơn rất nhiều.

Singapore cần tìm cách hạn chế Xuân Son nhưng đồng thời không được lơ là Đình Bắc, Hoàng Hên hay Quang Hải. Chỉ cần một mắt xích trong hệ thống phòng ngự lệch nhịp, khoảng trống cho tuyển Việt Nam khai thác sẽ lập tức xuất hiện, khiến cái giá mà đội khách phải trả trở nên rất đắt.