Tuyển Việt Nam đấu Timor Leste tại ASEAN Cup 2026: Bài toán giữ sức và tham vọng khẳng định vị thế Thầy trò HLV Kim Sang-sik bước vào trận mở màn ASEAN Cup 2026 với mục tiêu giành trọn 3 điểm cùng yêu cầu bảo toàn lực lượng tối ưu cho chặng đường dài.

Hành trình chinh phục lại ngai vàng khu vực của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 chính thức bắt đầu bằng cuộc chạm trán Timor Leste lúc 20h30 ngày 24/7 trên sân Chonburi. Dù một chiến thắng nằm chắc trong tầm tay, HLV Kim Sang-sik phải đối mặt với bài toán chiến thuật quan trọng: Làm thế nào để thắng thuyết phục mà vẫn bảo toàn tối đa lực lượng cho chiến dịch đường dài.

Tuyển Việt Nam cần nhiều hơn là một chiến thắng ở trận đấu với Timor-Leste. Ảnh: VFF

Đội hình vượt trội và làn gió mới

Sức mạnh chuyên môn của "Những chiến binh sao vàng" lúc này được đánh giá vượt trội so với đối thủ. Sự kết hợp giữa bộ khung giàu kinh nghiệm như Quang Hải, Hoàng Đức cùng những nhân tố trẻ như Đình Bắc, Việt Cường mang lại chiều sâu đáng nể cho đội hình. Bên cạnh đó, sự góp mặt của tiền đạo Xuân Son cùng thủ môn Patrik Lê Giang tiếp thêm luồng sinh khí mới và khát khao cống hiến.

Màn đè bẹp Myanmar 4-0 ở trận giao hữu cuối cùng chính là lời khẳng định đanh thép về sự sẵn sàng của hệ thống tấn công mà chiến lược gia người Hàn Quốc đang xây dựng.

Thách thức xoay tua nhân sự của HLV Kim Sang-sik

Phía bên kia chiến tuyến, Timor Leste dù nỗ lực "Âu hóa" đội hình với 11 cầu thủ thi đấu tại châu Âu nhưng đa phần chỉ chơi ở các giải hạng thấp, dẫn đến sự thiếu gắn kết và kinh nghiệm trận mạc đỉnh cao. Chính HLV Pedro cũng phải thẳng thắn thừa nhận sự lép vế của đội nhà trước đại diện Việt Nam.

Dù vậy, thách thức lớn nhất với tuyển Việt Nam không nằm ở đối thủ mà ở bài toán phân phối sức mạnh. Những tín hiệu không vui về sức khỏe của Đặng Văn Lâm hay Nguyễn Tài Lộc ngay trước giờ G là lời nhắc nhở đắt giá về việc bảo vệ đôi chân cho các trụ cột.

Bài toán xoay tua đội hình đặt lên vai ông Kim Sang-sik. Ảnh: VFF

Giữ chân trụ cột cho những trận đại chiến

Đây là thời điểm chiều sâu đội hình của HLV Kim Sang-sik phát huy tác dụng. Nếu Văn Lâm vắng mặt, Patrik Lê Giang sẽ có cơ hội vàng để khẳng định giá trị trong lần đầu tham dự giải đấu chính thức. Tương tự, Đình Bắc hay Việt Cường hoàn toàn đủ sức khỏa lấp khoảng trống nếu Tài Lộc chưa đạt thể trạng tốt nhất.

Sự xoay tua hợp lý không chỉ giúp các mắt xích duy trì cảm giác bóng mà còn hạn chế tối đa nguy cơ thẻ phạt hay chấn thương trước khi bước vào những trận đại chiến căng thẳng với Indonesia hay Singapore. Trận mở màn gặp Timor Leste chính là bản lề để đội tuyển Việt Nam chứng tỏ bản lĩnh của một ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.