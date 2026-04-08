Tuyển Việt Nam đè bẹp Indonesia 3-0: Cao tay chiến thuật của HLV Kim Sang-sik Chiến thắng 3-0 thuyết phục ngay tại Pakansari giúp tuyển Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng A ASEAN Cup 2026, đập tan mọi hoài nghi về năng lực cầm quân của ông Kim Sang-sik.

Từ tâm điểm chỉ trích sau trận hòa thất vọng trước Singapore, HLV Kim Sang-sik cùng các học trò đã thực hiện cú lội ngược dòng ngoạn mục về mặt niềm tin. Chiến thắng 3-0 ngay tại "chảo lửa" Pakansari trước kình địch Indonesia tại lượt trận bảng A ASEAN Cup 2026 không chỉ mang lại 3 điểm trọn vẹn, mà còn là lời khẳng định đanh thép về bản lĩnh chiến thuật của chiến lược gia người Hàn Quốc.

HLV Kim Sang-sik thể hiện tài cầm quân trước Indonesia. Ảnh: VFF.

Cú "việt vị" dành cho giới chuyên môn và đòn phủ đầu chớp nhoáng

Bất chấp áp lực khổng lồ từ khán đài Pakansari, HLV Kim Sang-sik đã đưa ra những quyết định nhân sự gây kinh ngạc trước giờ bóng lăn. Không có sự xuất hiện của những ngôi sao nhập tịch như Xuân Son, Hoàng Hên hay tiền vệ Nguyễn Quang Hải trong đội hình xuất phát. Thay vào đó, niềm tin được đặt trọn vào Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Phạm Thành Long và Nguyễn Hai Long – những nhân tố vốn phải ngồi dự bị ở trận đấu trước.

Sự thay đổi này nhanh chóng phát huy hiệu quả tối đa. Việt Nam nhập cuộc chủ động, chia cắt hoàn toàn các tuyến của đội chủ nhà. Phút thứ 6, Nguyễn Hai Long áp sát cướp bóng dũng mãnh bên phần sân đối phương, mở ra đợt tấn công để Nguyễn Hoàng Đức tỉa bóng cho Nguyễn Văn Vĩ dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số 1-0.

Việt Nam thắng Indonesia 3-0. Ảnh: VFF.

Chưa dừng lại ở đó, hệ thống phản công nhanh do Lê Phạm Thành Long châm ngòi tiếp tục trừng phạt hàng thủ Indonesia. Phút 22, chính Hai Long thoát xuống thông minh sau đường chuyển trạng thái ấn tượng, nâng tỷ số lên 2-0. Hai bàn thắng sớm đã đánh gục hoàn toàn ý chí chiến đấu và kế hoạch áp đặt thể lực của đội chủ nhà.

Nghệ thuật kết liễu và sự thăng hoa của dàn nhân tố dự bị

Sự tinh quái trong cách vận hành chiến thuật của HLV Kim Sang-sik được thể hiện rõ nét hơn ở hiệp hai. Khi hàng thủ Indonesia đã tiêu hao phần lớn thể lực vì mải mê dâng cao tìm bàn gỡ, nhà cầm quân người Hàn Quốc mới bắt đầu tung bộ đôi tiền đạo nhập tịch Xuân Son và Hoàng Hên vào sân.

Hai Long ghi bàn vào lưới Indonesia. Ảnh: Chụp màn hình ASEAN Cup.

Kịch bản bào mòn thể lực đối phương bằng đội hình nội rồi tung đòn kết liễu bằng sức mạnh cơ bắp của các chân sút gốc Brazil đã hoạt động hoàn hảo. Phút 71, Nguyễn Hoàng Đức một lần nữa sắm vai kiến tạo với đường chuyền dọn cỗ để Xuân Son dứt điểm hiểm hóc, ấn định chiến thắng tưng bừng 3-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Khẳng định vị thế dẫn đầu tại ASEAN Cup 2026

Chiến thắng thuyết phục trên sân khách giúp tuyển Việt Nam nắm quyền tự quyết tuyệt đối tại bảng A ASEAN Cup 2026. Những sự thử nghiệm hay thay đổi nhân sự bị nghi ngờ ở các lượt trận trước hóa ra đều nằm trong tính toán kỹ lưỡng của HLV Kim Sang-sik nhằm chuẩn bị cho trận đại chiến quan trọng này.

Bằng nghệ thuật quản trị nhân sự linh hoạt cùng triết lý bóng đá thực dụng đầy bản lĩnh, HLV Kim Sang-sik đã chứng tỏ giá trị của một nhà cầm quân tầm cỡ, đưa tuyển Việt Nam tiến bước vững chắc trên hành trình chinh phục ngai vàng khu vực.