Tuyển Việt Nam đè bẹp Indonesia 3-0: Nước đi chiến thuật xuất sắc của HLV Kim Sang-sik Đánh bại Indonesia 3-0 ngay trên sân khách, đội tuyển Việt Nam giải tỏa áp lực tâm lý, rộng cửa tiến vào bán kết ASEAN Cup 2026 với ngôi nhất bảng A.

Bằng những điều chỉnh nhân sự mang tính bước ngoặt cùng lối chơi tấn công tốc độ, đội tuyển Việt Nam đã đè bẹp Indonesia với tỷ số 3-0 ngay trên sân khách tại lượt trận quan trọng bảng A ASEAN Cup 2026. Chiến thắng thuyết phục này không chỉ xóa bỏ dớp thất bại trước đối thủ duyên nợ mà còn giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik nắm chắc tự quyết trong tay trên hành trình bảo vệ ngai vàng khu vực.

Trận thắng trên sân Indonesia giúp Việt Nam gần như vượt qua vòng bảng.

Vượt qua sức ép ngàn cân từ quá khứ

Trước khi lượt trận này diễn ra, Indonesia được đánh giá là thử thách lớn nhất của đội tuyển Việt Nam ở bảng A. Chuỗi ba trận thua liên tiếp trước đối thủ này trong quá khứ, đỉnh điểm là thất bại 0-3 ngay tại Mỹ Đình ngày 26/3/2024 khiến nhà cầm quân tiền nhiệm Philippe Troussier mất ghế, đã tạo ra rào cản tâm lý vô cùng lớn. Áp lực càng đè nặng lên vai thầy trò HLV Kim Sang-sik khi họ bị Singapore cầm hòa 0-0 ngay trên sân nhà ở lượt trận trước đó, đối mặt với nguy cơ bị loại sớm nếu sảy chân trên sân khách.

Tuy nhiên, thay vì chọn giải pháp an toàn, HLV Kim Sang-sik vẫn khẳng định sự tự tin cùng mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã cho thấy khả năng đọc trận đấu nhạy bén khi nhận ra sự chệch nhịp của tuyến giữa ở trận gặp Singapore. Nhận thấy bộ đôi Hoàng Đức và Quang Hải chưa đạt hiệu quả tối ưu, ông dũng cảm cất Quang Hải trên băng ghế dự bị để trao cơ hội cho Thành Long, đồng thời làm mới hàng công với sự xuất hiện của Hai Long.

Đòn phủ đầu của Việt Nam tỏ ra khá hiệu quả trước Indonesia.

Đòn phủ đầu biến ảo và chiến thắng áp đảo

Trái ngược với dự đoán về một thế trận bế tắc và căng thẳng, đội tuyển Việt Nam tràn lên đánh đòn phủ đầu khiến đối thủ bất ngờ. Sự hiện diện của Thành Long giúp tuyến giữa giữ nhịp tốt hơn, giải phóng không gian cho Hoàng Đức sáng tạo. Bên cạnh đó, sự cơ động của Hai Long trên hàng công giúp các đòn phối hợp trở nên thanh thoát và đạt tốc độ rất cao. Đội tuyển Việt Nam nhanh chóng làm chủ cuộc chơi và ghi liền ba bàn thắng để đánh bại đối thủ ba bàn không gỡ.

Chiến thắng này giúp cánh cửa tiến vào bán kết với vị thế nhất bảng A mở rộng hơn bao giờ hết. Ở lượt trận cuối cùng vào ngày 7/8, Việt Nam chỉ phải gặp Campuchia – đội bóng đã chính thức bị loại. Về mặt lý thuyết, chỉ cần một kết quả hòa là Việt Nam chắc chắn đi tiếp. Kịch bản bị loại gần như không thể xảy ra, bởi Việt Nam chỉ mất vé nếu để thua Campuchia với tỷ số 0-9, đồng thời Singapore thua Indonesia 0-1. Nhìn vào lịch sử toàn thắng trước Campuchia, tấm vé vào vòng trong đã nằm chắc trong tay các chiến binh sao vàng.

Lợi thế sân nhà Mỹ Đình và bài toán đường dài

Việc chiếm đỉnh bảng A mang lại lợi thế chiến thuật cực kỳ to lớn cho hành trình tiếp theo. Đội tuyển Việt Nam sẽ được thi đấu trận bán kết lượt về trên sân nhà Mỹ Đình trước sự ủng hộ của đông đảo khán giả. Lợi thế này tiếp tục lặp lại ở trận chung kết nếu thầy trò HLV Kim Sang-sik góp mặt, tạo nên điểm tựa tinh thần vững chắc để hướng tới mục tiêu tối thượng.

Nhìn về trận đấu tới gặp Campuchia, HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng sẽ thực hiện xoay tua đội hình nhằm dưỡng sức cho các trụ cột, đồng thời trao cơ hội thử lửa cho các tài năng trẻ. Khi cánh cửa vào bán kết đã rộng mở, đây là thời điểm hoàn hảo để chiến lược gia người Hàn Quốc tính toán lực lượng dài hơi cho mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vương ASEAN Cup.