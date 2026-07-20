Tuyển Việt Nam đè bẹp Myanmar 4-0: Indonesia và Thái Lan lo ngại trước sức mạnh mới Thầy trò HLV Kim Sang Sik khẳng định vị thế ứng viên số một cho AFF Cup 2026 sau chiến thắng áp đảo, khiến truyền thông Indonesia và Thái Lan phải thừa nhận sự vượt trội.

Đội tuyển Việt Nam đã có màn thị uy sức mạnh đầy ấn tượng bằng chiến thắng 4-0 trước Myanmar trong trận giao hữu diễn ra tối 18/7 tại Thái Nguyên. Kết quả này không chỉ là một trận thắng đơn thuần mà còn là lời khẳng định về diện mạo mới của "Những chiến binh Sao Vàng" dưới thời HLV Kim Sang Sik trước thềm AFF Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam có chiến thắng tưng bừng trước Myanmar (Ảnh: SN).

Sự trỗi dậy của các nhân tố mới

Trên sân Thái Nguyên, đội tuyển Việt Nam đã trình diễn một lối đá tấn công đa dạng và hiệu quả. Lần lượt Xuân Son, Xuân Mạnh, Hoàng Hên và Đình Bắc đã điền tên mình lên bảng tỷ số, khép lại một trận cầu áp đảo hoàn toàn. Đáng chú ý, sự hòa nhập nhanh chóng của các cầu thủ nhập tịch đã tạo ra một luồng sinh khí mới cho hàng công.

Sự xuất hiện của bộ ba gốc Brazil gồm Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc đã thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận trận đấu của Việt Nam. Khả năng càn lướt, kỹ thuật cá nhân điêu luyện và tư duy chiến thuật hiện đại của các nhân tố này khiến hàng phòng ngự Myanmar gần như không có cơ hội phản kháng.

Truyền thông Indonesia: "Cần phải đặc biệt cảnh giác"

Chứng kiến màn trình diễn của thầy trò HLV Kim Sang Sik, tờ Super Ball của Indonesia đã đưa ra những phân tích đầy thận trọng. Tác giả bài viết nhận định rằng sức mạnh hàng công của Việt Nam hiện tại là mối đe dọa trực tiếp đến tham vọng của đội tuyển Indonesia tại giải vô địch Đông Nam Á sắp tới.

Tờ báo này nhấn mạnh: "Sự góp mặt của các nhân tố nhập tịch tạo ra mối đe dọa vô cùng lớn. Đội tuyển Indonesia cần phải đặc biệt cảnh giác khi chúng ta không mang đến giải lực lượng mạnh nhất". Bên cạnh đó, Super Ball cũng dẫn lại nhận định của HLV John Herdman, người coi Việt Nam là đối thủ đáng gờm nhất cho chức vô địch.

Thái Lan và nỗi lo về sự thụt lùi

Không đứng ngoài cuộc, truyền thông Thái Lan cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho chiến thắng của đối thủ truyền kiếp. Trang KrianBuriramv2 mô tả trận đấu tại Thái Nguyên là một sự bùng nổ, nơi các cầu thủ gốc ngoại đã khiến Myanmar hoàn toàn bất lực.

Dưới đây là một số thống kê đáng chú ý sau trận đấu:

Chỉ số Đội tuyển Việt Nam Đội tuyển Myanmar Tỷ số 4 0 Cầu thủ ghi bàn Xuân Son, Xuân Mạnh, Hoàng Hên, Đình Bắc - Thế trận Áp đảo Bị động

Đáng chú ý, phản ứng từ người hâm mộ xứ chùa Vàng cho thấy sự lo ngại sâu sắc. Nhiều cổ động viên thừa nhận bóng đá Thái Lan đang có dấu hiệu chững lại so với sự thăng tiến mạnh mẽ của Việt Nam. Trang MrFootballAEC nhận định đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đang có bước chạy đà hoàn hảo và chính thức trở thành ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vương.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình chinh phục AFF Cup 2026 bằng trận mở màn gặp Timor Leste vào lúc 20h30 ngày 24/7 tại Thái Lan. Với phong độ hủy diệt hiện tại, người hâm mộ đang kỳ vọng vào một khởi đầu thuận lợi cho đội nhà.