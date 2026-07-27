Tuyển Việt Nam đè bẹp Timor Leste 7-0: Báo chí châu Á ngả mũ trước sức mạnh hủy diệt Màn đè bẹp Timor Leste 7-0 tại ASEAN Cup 2026 giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik khẳng định vị thế độc tôn, khiến truyền thông Thái Lan và Indonesia phải kiêng nể.

Màn trình diễn áp đảo với chiến thắng 7-0 trước Timor Leste tại trận ra quân ASEAN Cup 2026 trên sân Chonburi không chỉ giúp tuyển Việt Nam bỏ túi 3 điểm trọn vẹn, mà còn tạo nên làn sóng thán phục từ truyền thông khắp châu Á.

Cơn mưa bàn thắng và thế trận áp đặt tuyệt đối

Thầy trò HLV Kim Sang Sik đã biến trận mở màn bảng A trở thành màn phô diễn sức mạnh tấn công đáng nể. Lối chơi pressing dồn dập cùng khả năng chuyển trạng thái nhanh giúp đại diện Việt Nam vùi dập đối thủ bằng 5 bàn thắng ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên.

Sự thăng hoa của hàng công được cụ thể hóa bằng cú hat-trick sắc bén của Đình Bắc, cú đúp từ Hoàng Hên, cùng hai pha lập công của Xuân Son và Quang Hải. Việc áp đặt thế trận nghẹt thở trong suốt 90 phút đã phản ánh sự vượt trội toàn diện về cả thể lực lẫn tư duy chiến thuật.

Sức mạnh hàng công của đội tuyển Việt Nam được bộc lộ qua trận thắng Timor Leste. (Ảnh: VFF)

Dấu ấn Kim Sang Sik và kỷ lục 19 trận bất bại

Sự thể hiện vượt trội này nhận được sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông Hàn Quốc. Tờ News1 ví von giải đấu là "World Cup Đông Nam Á" và khẳng định đội tuyển Việt Nam đang tràn đầy cơ hội hướng tới danh hiệu vô địch thứ hai liên tiếp.

Đáng chú ý, tờ Daum điểm lại cột mốc lịch sử dưới thời HLV Kim Sang Sik với chuỗi 19 trận bất bại liên tiếp bắt đầu từ tháng 10/2024. Báo chí xứ kim chi nhận định nhà cầm quân người Hàn Quốc đang gọt giũa một tập thể có tính ổn định cao, đủ khả năng duy trì vị thế dẫn đầu khu vực trong thời gian dài.

Indonesia đề phòng, Thái Lan thừa nhận sự áp đảo

Từ góc nhìn của các đối thủ trực tiếp, sự sắc bén của "Những chiến binh sao vàng" tạo ra tâm lý e ngại rõ rệt. Tờ Bola Sport của Indonesia coi Việt Nam là mối đe dọa lớn nhất tại bảng A. Đáng lưu ý, giới phân tích Indonesia nhận định HLV Kim Sang Sik vẫn chưa bung hết sức để chuẩn bị cho cuộc đọ sức quan trọng giữa hai đội vào ngày 3/8.

Truyền thông Châu Á đánh giá cao màn trình diễn của nhà đương kim vô địch. (Ảnh: VFF)

Trong khi đó, báo chí Thái Lan – vốn luôn duy trì sự kình địch gay gắt – cũng phải dành những lời khen ngợi tích cực. Các trang thể thao uy tín như KrianBuriram và Real Ballthai sử dụng cụm từ "quá đáng sợ" để miêu tả sức công phá của tuyển Việt Nam, đồng thời đặt câu hỏi liệu có đối thủ nào đủ sức cản bước nhà đương kim vô địch lúc này.

Sẵn sàng cho thử thách tiếp theo tại Mỹ Đình

Sự công nhận từ giới truyền thông khu vực là minh chứng cho phong độ đỉnh cao của thầy trò HLV Kim Sang Sik. Dù vậy, chặng đường bảo vệ ngai vàng Đông Nam Á vẫn còn nhiều thử thách phía trước.

Ở lượt trận kế tiếp, tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Singapore trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào lúc 20h00 ngày 31/7 (giờ Việt Nam), hướng tới mục tiêu củng cố vững chắc ngôi đầu bảng A.