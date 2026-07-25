Tuyển Việt Nam đè bẹp Timor Leste 7-0 tại ASEAN Cup: Hàng công thăng hoa và nỗi lo hàng thủ Chiến thắng 7-0 trước Timor Leste giúp tuyển Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng A ASEAN Cup 2026, song HLV Kim Sang-sik vẫn còn nhiều nỗi lo nơi hệ thống phòng ngự.

Tuyển Việt Nam vừa khởi đầu hành trình tại bảng A ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng áp đảo 7-0 trước Timor Leste. Kết quả này không chỉ mang về 3 điểm trọn vẹn mà còn giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik vươn lên vị trí dẫn đầu bảng đấu nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội. Tuy nhiên, đằng sau màn trình diễn bùng nổ của hàng công, những lỗ hổng ở hệ thống phòng ngự đã sớm bộc lộ, mang đến bài toán chuyên môn quan trọng cho ban huấn luyện.

HLV Kim Sang-sik và tuyển Việt Nam có khởi đầu suôn sẻ trong hành trình tại ASEAN Cup 2026.

Sức mạnh tấn công đa dạng và chiều sâu đội hình

Màn đọ sức trên sân cỏ đã thể hiện sự vượt trội toàn diện của tuyển Việt Nam về mặt thế trận. Việc ghi tới 7 bàn thắng là minh chứng cho một lối chơi tấn công đa dạng, linh hoạt mà HLV Kim Sang-sik đang xây dựng. Sự hiện diện của các nhân tố như Nguyễn Xuân Son và Hoàng Hên giúp khu vực 16m50 của đối phương liên tục rơi vào trạng thái bị vây hãm. Các cầu thủ tấn công di chuyển thông minh, liên tục khai thác các khoảng trống để dứt điểm.

Bên cạnh đó, những gương mặt trẻ như Đình Bắc cũng để lại dấu ấn đậm nét khi được trao cơ hội. Việc các nhân tố dự bị hoặc nhân tố mới hòa nhập nhanh chóng cho thấy chiều sâu đội hình lý tưởng của tuyển Việt Nam. Tích cực hơn cả, đội bóng giành thắng lợi đậm mà bảo toàn hoàn toàn lực lượng, không ghi nhận bất kỳ chấn thương nào trong bối cảnh lịch thi đấu ASEAN Cup cực kỳ dày đặc.

Tuyển Việt Nam hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương tại ASEAN Cup 2026.

Vết gợn hệ thống: Khoảng trống giữa các tuyến

Dù có chiến thắng tưng bừng, bức tranh toàn cảnh của tuyển Việt Nam vẫn xuất hiện những gợn sóng lo âu ở khâu phòng ngự. Cự ly đội hình chưa hợp lý, đặc biệt là khoảng cách giữa tuyến tiền vệ và hàng hậu vệ, đã tạo điều kiện cho Timor Leste có nhiều thời gian lẫn khoảng trống để phối hợp. Dù đối thủ bị đánh giá thấp hơn về mọi mặt, họ vẫn có thể đưa bóng tiếp cận khu vực nguy hiểm một cách khá dễ dàng.

Thực tế, đây là vấn đề mang tính hệ thống từng xuất hiện trong trận giao hữu thắng Myanmar 4-0 trước thềm giải đấu. Các tiền vệ trung tâm chưa duy trì áp lực đủ lớn, dẫn đến việc cầu thủ đối phương thường xuyên nhận bóng trong tư thế thoải mái sát vòng cấm. Trước một đối thủ thiếu sắc bén như Timor Leste, những sai số này chưa phải trả giá bằng bàn thua. Tuy nhiên, sự lỏng lẻo này sẽ trở thành mối nguy cơ lớn nếu lặp lại trước các đối thủ có tính tổ chức cao.

Lời cảnh báo kịp thời cho mục tiêu bảo vệ ngôi vương

Nhìn chung, việc những hạn chế bộc lộ ngay ở trận ra quân lại là tín hiệu tốt cho chiến dịch dài hơi của tuyển Việt Nam. HLV Kim Sang-sik cùng các cộng sự vẫn còn thời gian để tinh chỉnh lại khả năng bọc lót, nâng cao tính kỷ luật và sự hỗ trợ phòng ngự từ xa của tuyến giữa.

Chặng đường bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup chắc chắn sẽ đối mặt với vô vàn thử thách khi phía trước là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Indonesia, Thái Lan hay Malaysia. Một chiến thắng 7-0 mang lại sự tự tin về mặt tinh thần, nhưng việc hoàn thiện khả năng cân bằng giữa tấn công và phòng ngự mới là chìa khóa then chốt để tuyển Việt Nam đi tới trận đấu cuối cùng.