Tuyển Việt Nam đối đầu Campuchia: Bài toán tính cước đường dài của HLV Kim Sang-sik Hướng tới mục tiêu xây chắc ngôi đầu bảng A ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam chạm trán Campuchia với nhiệm vụ vừa chuyển đổi lối chơi, vừa bảo toàn lực lượng cho bán kết.

Trận đấu diễn ra lúc 20h00 ngày 7/8 trên sân vận động Mỹ Đình giữa tuyển Việt Nam và Campuchia không đơn thuần là lượt trận cuối mang tính thủ tục tại bảng A ASEAN Cup 2026. Với thầy trò HLV Kim Sang-sik, đây là bước đệm chiến thuật quan trọng nhằm hoàn thiện lối chơi tấn công áp đặt, đồng thời giải bài toán thể lực trước khi bước vào vòng bán kết.

Tuyển Việt Nam nắm lợi thế lớn ở trận đấu với Campuchia. Ảnh: VFF

Sự bế tắc của triết lý kiểm soát bóng bên phía Campuchia

Nhìn vào hành trình của Campuchia tại giải đấu năm nay, người ta thấy một nét triết lý bóng đá nhất quán nhưng thiếu tính thực dụng. Từ thời HLV Keisuke Honda cho đến chiến lược gia Koji Gyotoku hiện tại, đại diện xứ Chùa Tháp vẫn trung thành với phong cách triển khai bóng ngắn và phối hợp trung lộ.

Tuy nhiên, cấu trúc phòng ngự thiếu bền vững cùng nền tảng thể lực hạn chế khiến Campuchia dễ dàng tan vỡ trước những đối thủ chơi kỷ luật. Dù đã áp dụng chính sách trẻ hóa kết hợp nhập tịch, "Những chiến binh Angkor" vẫn chưa thể khắc phục điểm yếu chí tử về cự ly đội hình. Việc bị loại sớm sau 3 lượt trận toàn thua là minh chứng rõ nhất cho khoảng cách trình độ của họ với nhóm ứng viên vô địch.

Chuyển đổi trạng thái: Từ phản công thực dụng sang tấn công áp đặt

Trái ngược với đối thủ, tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế lớn trên bảng xếp hạng với 7 điểm cùng hiệu số +10. Sau chiến thắng 3-0 đầy thực dụng trước Indonesia bằng hệ thống phòng ngự phản công lùi sâu, HLV Kim Sang-sik dự kiến sẽ yêu cầu các học trò thể hiện một diện mạo hoàn toàn khác trước Campuchia.

Đây là thời điểm thích hợp để "Những chiến binh sao vàng" vận hành mảng miếng tấn công chủ động, tăng cường khả năng đan lát ở trung lộ và khai thác không gian ở hai hành lang cánh. Dù vậy, thách thức lớn nhất nằm ở hiệu suất dứt điểm. Bài học từ trận hòa bế tắc trước Singapore vẫn còn nguyên giá trị, đòi hỏi các chân sút phải chắt chiu tối đa những cơ hội tạo ra để sớm kết liễu trận đấu.

Ông Kim Sang-sik có thể sẽ xoay tua đội hình. Ảnh: VFF

Bài toán xoay tua lực lượng cho chiến dịch knock-out

Bên cạnh mục tiêu 3 điểm để giữ vững ngôi đầu bảng A, ban huấn luyện tuyển Việt Nam phải tính toán kỹ lưỡng về mặt nhân sự. Việc một số trụ cột phải tập riêng trong những buổi tập gần đây là tín hiệu cho thấy HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng sẽ thực hiện chính sách xoay tua đội hình.

Việc trao cơ hội cho các nhân tố dự bị không chỉ giúp các cầu thủ chính thức có thời gian phục hồi thể lực, mà còn là bài kiểm tra năng lực thích ứng cho toàn bộ lực lượng. Chiều sâu đội hình sẽ là yếu tố quyết định khi giải đấu bước vào giai đoạn knock-out căng thẳng. Một kết quả khả quan cùng màn thể hiện thuyết phục tại Mỹ Đình sẽ là lời khẳng định đanh thép cho tham vọng vô địch của tuyển Việt Nam.