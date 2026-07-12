Tuyển Việt Nam đối đầu Gangwon FC: Bài toán cuối cùng của HLV Kim Sang Sik Trận giao hữu với đại diện K-League 1 vào ngày 13/7 là bài kiểm tra cường độ cao nhất, giúp HLV Kim Sang Sik hoàn thiện bộ khung chiến thuật cho chiến dịch ASEAN Cup 2026.

Chuyến tập huấn tại Hàn Quốc của đội tuyển Việt Nam đang đi đến hồi kết với điểm rơi phong độ được tính toán kỹ lưỡng. Sau hai màn dượt đuổi tỷ số trước các đối thủ hạng dưới, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ bước vào thử thách thực sự mang tên Gangwon FC vào ngày 13/7. Đây không đơn thuần là một trận giao hữu, mà là bài sát hạch cuối cùng để xác định những cái tên ưu tú nhất sẽ góp mặt trong đội hình chính thức tại ASEAN Cup 2026.

Từ những chiến thắng tưng bừng trước đối thủ hạng dưới

Nhìn lại lộ trình tại xứ sở Kim Chi, có thể thấy ban huấn luyện đã thiết lập một biểu đồ độ khó tăng dần. Tuyển Việt Nam khởi đầu thuận lợi khi lần lượt vượt qua các đội bóng đến từ K-League 3 và K-League 2. Điểm sáng lớn nhất nằm ở hiệu suất tấn công với 8 bàn thắng được ghi chỉ sau hai trận đấu.

Đội tuyển Việt Nam tích cực tập luyện trước trận giao hữu cuối cùng. (Ảnh: Getty Images)

Sự bùng nổ của những nhân tố mới và cũ như Hai Long, Xuân Son, Đình Bắc hay Việt Cường mang lại sự an tâm nhất định. Đặc biệt, việc các cầu thủ duy trì được cảm giác ghi bàn sau giai đoạn nhồi thể lực nặng cho thấy khả năng thích nghi tốt với cường độ huấn luyện của HLV Kim Sang Sik. Tuy nhiên, giới chuyên môn cũng chỉ ra rằng, những chiến thắng này mới chỉ dừng lại ở mức độ giải tỏa tâm lý và thử nghiệm nhân sự đơn thuần.

Thử thách cực đại từ K-League 1

Gangwon FC, một đại diện đang thi đấu tại giải đấu cao nhất Hàn Quốc, sẽ mang đến một thứ bóng đá hoàn toàn khác biệt. Khác với sức ép có phần lỏng lẻo từ các đội hạng dưới, Gangwon FC sở hữu hệ thống phòng ngự kỷ luật, khả năng áp sát nhanh và thể lực dồi dào. Đây chính là môi trường lý tưởng để kiểm chứng khả năng chịu áp lực của hàng thủ Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik chắc chắn sẽ đặc biệt quan tâm đến khả năng chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công. Khi không còn được phép áp đặt thế trận một cách dễ dàng, các tuyển thủ sẽ phải xử lý bóng với tốc độ nhanh hơn và chính xác hơn. Những sai số trong cự ly đội hình hay sự thiếu tập trung ở những phút cuối trận sẽ bị trừng phạt ngay lập tức bởi một đối thủ ở đẳng cấp K-League 1.

Chốt bộ khung cho chiến dịch ASEAN Cup

Trận đấu này được xem là cơ hội cuối cùng để các cầu thủ đang nằm trong diện "nghi vấn" chứng tỏ năng lực. HLV Kim Sang Sik cần một bộ khung ổn định, nơi các mắt xích có sự kết nối chặt chẽ và thấu hiểu triết lý vận hành. Những thử nghiệm sẽ dần nhường chỗ cho sự ổn định.

Dù kết quả thắng thua trong một trận giao hữu không quá quan trọng, nhưng cách mà tuyển Việt Nam đứng vững và triển khai lối chơi trước một đối thủ mạnh sẽ là thước đo chính xác nhất cho tham vọng tại ASEAN Cup 2026. Một màn trình diễn thuyết phục trước Gangwon FC không chỉ giúp định hình đội hình mà còn là liều thuốc tinh thần quan trọng trước khi toàn đội trở về nước.