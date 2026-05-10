Tuyển Việt Nam đối đầu Hàn Quốc và UAE tại bảng E Asian Cup 2027 Kết quả bốc thăm Asian Cup 2027 đưa đội tuyển Việt Nam vào bảng đấu đầy thách thức cùng hạt giống số một Hàn Quốc và đối thủ kỵ rơ UAE tại Saudi Arabia.

Rạng sáng ngày 10/5/2026, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức thực hiện lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết Asian Cup 2027. Sự kiện diễn ra tại Saudi Arabia đã xác định hành trình đầy gian nan cho đội tuyển Việt Nam khi lá thăm đưa thầy trò HLV Kim Sang-sik vào bảng E, nơi có sự góp mặt của những ứng cử viên vô địch hàng đầu châu lục.

Thử thách cực đại tại bảng E

Tại bảng E, đội tuyển Việt Nam sẽ phải đối mặt với thử thách lớn nhất mang tên Hàn Quốc. Đây là đội bóng thuộc nhóm hạt giống số 1 và luôn được xem là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vương tại mọi kỳ đại hội châu Á. Với dàn ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu, Hàn Quốc chắc chắn là chướng ngại vật khó vượt qua nhất đối với thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Việt Nam sẽ đụng độ Hàn Quốc ở Asean Cup 2027.

Bên cạnh đó, UAE – đội bóng nằm ở nhóm hạt giống số 2 – cũng là một đối thủ đáng gờm. Đại diện Tây Á vừa trải qua chiến dịch vòng loại World Cup 2026 với phong độ cực kỳ ấn tượng và sở hữu lối chơi kỹ thuật, giàu thể lực. Suất cuối cùng của bảng E sẽ được xác định sau trận play-off giữa Lebanon và Yemen diễn ra vào tháng 6 tới. Dù đối thủ cuối cùng là ai, bảng đấu này vẫn được đánh giá là rất nặng ký đối với đại diện của bóng đá Đông Nam Á.

Cục diện các nhóm hạt giống và sự phân hóa đẳng cấp

Lễ bốc thăm dựa trên bảng xếp hạng FIFA và thành tích tại vòng loại, chia 24 đội tuyển thành 4 nhóm hạt giống. Nhóm 1 quy tụ những quyền lực tuyệt đối của bóng đá châu Á gồm chủ nhà Saudi Arabia, Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Australia và Uzbekistan. Đây là những đội bóng thường xuyên góp mặt tại sân chơi World Cup và sở hữu đẳng cấp vượt trội.

Kết quả bốc thăm Asean Cup 2027.

Trong khi đó, Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 3 cùng với Thái Lan, Bahrain, Trung Quốc, Palestine và Tajikistan. Việc nằm ở nhóm 3 khiến các đội bóng Đông Nam Á khó tránh khỏi việc phải đụng độ ít nhất hai đối thủ mạnh từ các nhóm trên. Đương kim vô địch Qatar nằm ở nhóm 2 cùng với Iraq, Jordan, UAE, Oman và Syria, tạo nên một giải đấu có tính cạnh tranh cực cao ngay từ giai đoạn vòng bảng.

Nỗi lo của các đại diện Đông Nam Á tại bảng tử thần

Đáng chú ý nhất tại lễ bốc thăm năm nay là sự xuất hiện của bảng F – nơi được giới chuyên môn định nghĩa là "bảng đấu tử thần". Sự hiện diện của Nhật Bản và Qatar đã biến bảng đấu này trở thành nỗi ác mộng cho hai đại diện còn lại của Đông Nam Á là Thái Lan và Indonesia. Phải đối đầu với một Nhật Bản kỷ luật và một Qatar đang giữ vị thế nhà vua châu Á, cơ hội đi tiếp của các đội bóng khu vực đang trở nên hẹp hơn bao giờ hết.

Tại kỳ Asian Cup lần thứ 19 này, 24 đội bóng sẽ tranh tài để tìm ra ngôi vương của bóng đá châu Á. Với việc giải đấu được tổ chức tại Saudi Arabia – quốc gia đang đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng bóng đá – người hâm mộ kỳ vọng vào một kỳ giải chất lượng và bùng nổ về mặt chuyên môn.

Lộ trình chinh phục đỉnh cao châu Á của Việt Nam

VCK Asian Cup 2027 dự kiến diễn ra từ ngày 7/1 đến ngày 5/2/2027. Đối với đội tuyển Việt Nam, việc rơi vào bảng đấu có Hàn Quốc và UAE đòi hỏi một sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả chiến thuật lẫn thể lực. HLV Kim Sang-sik sẽ có gần một năm để xây dựng lực lượng và tìm ra công thức tối ưu nhằm đối phó với những lối đá đa dạng từ Đông Á đến Tây Á.

Mục tiêu của tuyển Việt Nam chắc chắn là vượt qua vòng bảng, tái lập hoặc vượt qua thành tích tứ kết của các kỳ giải trước. Dù đối mặt với lịch thi đấu khắc nghiệt, tinh thần thi đấu quả cảm và sự ủng hộ của người hâm mộ sẽ là điểm tựa để các chiến binh sao vàng tạo nên bất ngờ tại đấu trường danh giá nhất châu lục này.