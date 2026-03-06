Tuyển Việt Nam đối mặt bài toán nhân sự: Dàn sao CAHN có thể lỡ hẹn AFF Cup 2026 Xung đột lịch thi đấu giữa AFF Cup 2026 và vòng play-off AFC Champions League Elite khiến HLV Kim Sang-sik nguy cơ mất 8 trụ cột quan trọng từ CLB CAHN.

Ban huấn luyện Đội tuyển Việt Nam cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đang đứng trước một bài toán nhân sự vô cùng hóc búa cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á. Theo kế hoạch, danh sách triệu tập chuẩn bị cho AFF Cup 2026 sẽ được công bố trong hai tuần tới, nhưng sự hiện diện của những cái tên ưu tú nhất đang bị đặt dấu hỏi lớn.

Xung đột lịch thi đấu và ưu tiên châu lục

Nguyên nhân chính dẫn đến nguy cơ thiếu hụt lực lượng này xuất phát từ việc CLB CAHN quyết tâm dồn toàn lực để tiến sâu tại đấu trường AFC Champions League Elite. Sau khi lên ngôi vô địch V-League 2025/26 sớm 3 vòng đấu, đội bóng ngành công an không giấu giếm tham vọng khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam trên bản đồ châu lục.

Đình Bắc là nhân tố quan trọng của tuyển Việt Nam lẫn CAHN.

Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), đại diện Việt Nam phải đá trận play-off vào ngày 11/8 để tranh tấm vé chính thức vào vòng bảng. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Mano Polking là câu lạc bộ Adelaide United FC đến từ nước Úc. Đáng chú ý, thời điểm diễn ra trận cầu mang tính lịch sử này lại rơi vào đúng giai đoạn giữa vòng bảng và vòng bán kết của AFF Cup 2026.

Tác động đến sức mạnh của Đội tuyển Việt Nam

Nếu không có được sự phục vụ của nhóm cầu thủ thuộc biên chế CAHN, sức mạnh của Đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Danh sách những cái tên có khả năng vắng mặt bao gồm: Nguyễn Filip, Quang Hải, Việt Anh, Đình Trọng, Văn Hậu, Thành Long, Quang Vinh và Đình Bắc. Đây đều là những nhân tố trục cột, trải dài trên cả ba tuyến của sơ đồ chiến thuật mà HLV Kim Sang-sik đang xây dựng.

Việc thiếu vắng một thủ thành đẳng cấp như Nguyễn Filip hay nhạc trưởng Quang Hải sẽ để lại khoảng trống khó khỏa lấp. Dù bóng đá Việt Nam đang sở hữu một lứa cầu thủ kế cận đầy tiềm năng như Văn Khang, Nhật Minh hay Trung Kiên (những người vừa giành Huy chương đồng châu Á cùng lứa U.23), nhưng kinh nghiệm tại các đấu trường khốc liệt như AFF Cup vẫn là điều mà những ngôi sao của CAHN vượt trội hơn hẳn.

Nỗ lực tìm tiếng nói chung

Hiện tại, VFF đang tích cực đàm phán với lãnh đạo CLB CAHN trên tinh thần san sẻ trách nhiệm quốc gia. Phương án để các cầu thủ di chuyển liên tục giữa hai đội bóng đã được tính đến nhưng bị đánh giá là không khả thi do rủi ro chấn thương và ảnh hưởng đến thể lực. Mục tiêu của cuộc đàm phán là tìm ra một giải pháp hài hòa, giúp CLB CAHN vẫn đủ sức cạnh tranh tại đấu trường AFC trong khi Đội tuyển Việt Nam không bị "sứt mẻ" lực lượng quá lớn.

Trong bối cảnh bóng đá khu vực đang có sự trỗi dậy mạnh mẽ từ các đối thủ, việc tập hợp được những quân bài tốt nhất là điều kiện tiên quyết để HLV Kim Sang-sik hướng tới mục tiêu lịch sử. Quyết định cuối cùng từ phía CLB CAHN trong vài ngày tới sẽ trực tiếp định hình tham vọng của Đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026.