Tuyển Việt Nam đối mặt thử thách từ Hàn Quốc và UAE tại bảng E Asian Cup 2027 Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik rơi vào bảng đấu khó khăn cùng Hàn Quốc, UAE và Yemen tại Asian Cup 2027, đòi hỏi sự tính toán khoa học để tìm cơ hội đi tiếp.

Danh tính các đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại vòng chung kết Asian Cup 2027 đã chính thức lộ diện sau khi Yemen giành chiến thắng 2-0 trước Lebanon. Nằm tại bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và Yemen, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ phải đối mặt với những thử thách từ cấp độ cực đại cho đến những đối thủ vừa tầm trong giải đấu diễn ra tại Saudi Arabia vào tháng 1/2027.

Việt Nam rơi vào 1 bảng đấu đầy rẫy khó khăn.

Hàn Quốc: Đối thủ vượt tầm đẳng cấp

Thử thách lớn nhất và cũng là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch chính là đội tuyển Hàn Quốc. Đoàn quân của huấn luyện viên Hong Myung-bo bước vào giải đấu với tư cách là đội bóng duy nhất trong bảng E sở hữu tấm vé dự World Cup 2026 và từng đăng quang tại đấu trường châu lục.

Sự chênh lệch về trình độ được thể hiện rõ qua giá trị đội hình. Theo thống kê từ Transfermarkt, đại diện Đông Á có giá trị lên tới 137,55 triệu euro, đứng thứ hai toàn giải. Lực lượng của họ sở hữu 15 cầu thủ đang chinh chiến tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, nổi bật là Lee Kang-in (PSG) với định giá 28 triệu euro và trung vệ Kim Min-jae (Bayern Munich).

Dù đội trưởng Son Heung-min hiện thi đấu tại Mỹ, tầm ảnh hưởng của anh vẫn rất đáng kể. Để so sánh, ngôi sao đắt giá nhất của Việt Nam là Nguyễn Xuân Son chỉ có giá 600.000 euro, tương đương với cầu thủ có giá trị thấp nhất bên phía Hàn Quốc. Lịch sử đối đầu cũng nghiêng hẳn về phía đội bóng xứ kim chi khi Việt Nam đã thua 6 trên 7 lần chạm trán gần nhất.

UAE: "Thuốc thử" hạng nặng vùng Tây Á

Đối thủ nặng ký thứ hai là UAE, đội bóng được đánh giá nhỉnh hơn tuyển Việt Nam nhưng vẫn được coi là dễ thở hơn so với Hàn Quốc. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Cosmin Olaroiu, UAE hiện đứng thứ 7 về giá trị đội hình tại Asian Cup 2027 với 29,05 triệu euro.

UAE cũng được đánh giá cao hơn Việt Nam.

Ngôi sao sáng giá nhất của họ là tiền vệ nhập tịch Nicolas Gimenez, người được định giá 4 triệu euro. Với thứ hạng 67 thế giới, UAE luôn là thế lực đáng gờm tại khu vực Tây Á. Trong 8 lần đối đầu trước đây, tuyển Việt Nam từng giành được 2 chiến thắng, tiêu biểu là trận thắng vào năm 2019. Tuy nhiên, ở lần đụng độ gần nhất vào tháng 6/2021, chúng ta đã nhận thất bại sát nút 2-3.

Yemen: Cơ hội sống còn để giành điểm

Yemen chính là đối thủ mà tuyển Việt Nam có cơ hội giành chiến thắng cao nhất để nuôi hy vọng đi tiếp. Đội bóng của huấn luyện viên Noureddine Ould Ali có giá trị thấp nhất giải đấu với chỉ 1,98 triệu euro. Ngôi sao số một của họ, Nasser Mohammedoh, có mức giá 400.000 euro, tương đương với thủ thành Nguyễn Filip hay tiền vệ Quang Hải.

Trên bảng xếp hạng FIFA, Yemen đứng thứ 146, kém Việt Nam 47 bậc. Trong lịch sử, Yemen mới chỉ có một lần tham dự Asian Cup vào năm 2019 và đã phải dừng bước ngay từ vòng bảng sau khi để thua chính Việt Nam với tỷ số 0-2.

Chiến thuật lách qua khe cửa hẹp

Cục diện bảng E đặt thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vào thế phải có những toan tính chiến thuật kỹ lưỡng. Mục tiêu bắt buộc là phải giành trọn 3 điểm trước Yemen, đồng thời nỗ lực tạo nên bất ngờ hoặc hạn chế tối đa bàn thua trước hai đối thủ vượt trội là Hàn Quốc và UAE.

Với thể thức chọn hai đội dẫn đầu mỗi bảng và các đội hạng ba có thành tích tốt nhất, mỗi trận đấu tại Saudi Arabia sắp tới đều mang tính chất của một trận chung kết. Khả năng tận dụng cơ hội và bản lĩnh trong các trận cầu lớn sẽ quyết định tấm vé đi tiếp của Những chiến binh sao vàng.