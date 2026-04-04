Tuyển Việt Nam đón viện binh cực chất: Văn Thanh và Vĩ Hào trở lại trước thềm ASEAN Cup 2026 Sự tái xuất của Vũ Văn Thanh và Bùi Vĩ Hào mang đến cú hích quan trọng về lực lượng cho HLV Kim Sang-sik trong bối cảnh tuyển Việt Nam chuẩn bị bước vào chiến dịch ASEAN Cup 2026.

Trong bối cảnh chiến dịch ASEAN Cup 2026 đang đến gần, huấn luyện viên Kim Sang-sik vừa nhận được những tín hiệu cực kỳ lạc quan về tình hình nhân sự. Những trụ cột quan trọng nhất trong sơ đồ chiến thuật của chiến lược gia người Hàn Quốc đang lần lượt bình phục chấn thương, hứa hẹn mang đến một diện mạo mới cho đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Vũ Văn Thanh: Sự trở lại của "đôi cánh" thép

Sau kỳ nghỉ FIFA Days tháng 3/2026, câu lạc bộ Công An Hà Nội đã chính thức hội quân trở lại để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón SHB Đà Nẵng tại vòng 17 V-League. Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong buổi tập mới đây là sự xuất hiện của hậu vệ Vũ Văn Thanh với trạng thái thể lực sung mãn.

Văn Thanh trở lại là tin vui cho đội tuyển.

Hậu vệ sinh năm 1996 đã trải qua một giai đoạn khó khăn khi phải điều trị chấn thương nghiêm trọng ở cổ chân từ cuối mùa giải 2024/25. Việc phải can thiệp phẫu thuật để xử lý dứt điểm tổn thương dây chằng và sụn chêm từng khiến cầu thủ quê Hải Dương bỏ lỡ hàng loạt trận đấu quan trọng tại vòng loại Asian Cup 2027. Sự tái xuất của Văn Thanh không chỉ giúp câu lạc bộ chủ quản ổn định hành lang cánh mà còn giải bài toán nhân sự cho đội tuyển quốc gia nhờ kinh nghiệm trận mạc dày dạn.

Hàng công thêm đa dạng với Bùi Vĩ Hào

Bên cạnh tin vui từ hàng thủ, hàng công của tuyển Việt Nam cũng đón nhận sự trở lại đầy hứa hẹn của tiền đạo trẻ Bùi Vĩ Hào. Sau khi lỡ hẹn với Vòng chung kết U23 châu Á 2026 do gặp vấn đề về sức khỏe, chân sút này đã sẵn sàng tái xuất trong màu áo Becamex TPHCM.

Vĩ Hào từ lâu đã được xem là quân bài chiến lược dưới thời HLV Kim Sang-sik nhờ tốc độ và khả năng dứt điểm đa dạng. Sự có mặt của anh sẽ tăng cường đáng kể hỏa lực cho tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026, đồng thời tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh trên hàng công với các đàn anh.

Hoàn thiện đội hình hướng tới ngôi vương Đông Nam Á

Bên cạnh hai cái tên kể trên, người hâm mộ đang đặt nhiều kỳ vọng vào trường hợp của Đình Bắc. Tiền đạo trẻ này nhiều khả năng sẽ kịp góp mặt tại AFF Cup 2026 sau khi hoàn thành án treo giò hai tháng từ AFC. Với việc các trụ cột hồi phục và dàn tài năng trẻ sẵn sàng bùng nổ, đội hình tuyển Việt Nam đang dần đạt đến độ chín về cả số lượng lẫn chất lượng.

Việc có đầy đủ quân bài tốt nhất trước giải vô địch Đông Nam Á giúp HLV Kim Sang-sik có thêm nhiều phương án xoay tua chiến thuật. Theo lịch trình, toàn đội sẽ tiếp tục theo dõi phong độ của các cầu thủ tại sân chơi V-League trước khi chính thức bước vào đợt tập trung cao điểm cho mục tiêu chinh phục đỉnh cao khu vực trong năm 2026.