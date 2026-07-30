Tuyển Việt Nam đua hiệu số với Indonesia: Né cạm bẫy lịch sử tại ASEAN Cup 2026 Chiến thắng 7-0 trước Timor Leste chưa thể giúp tuyển Việt Nam an tâm. HLV Kim Sang-sik phải tính toán từng bàn thắng để giữ đỉnh bảng A trước Indonesia.

Chiến thắng 7-0 trước Timor Leste tại lượt trận mở màn ASEAN Cup 2026 mang lại khởi đầu thuận lợi cho đội tuyển Việt Nam. Dù vậy, màn hủy diệt Campuchia với tỷ số 5-1 của Indonesia ngay sau đó đã phát đi lời đe dọa trực tiếp. Cuộc đua giành vị trí dẫn đầu bảng A hiện không chỉ dừng lại ở điểm số đơn thuần mà đã trở thành cuộc chiến về hiệu số bàn thắng bại giữa hai đối thủ duyên nợ.

Tuyển Việt Nam sẽ phải đo hiệu số với những đối thủ như Indonesia hay Singapore. Ảnh: VFF

Indonesia lột xác với phiên bản châu Âu thu nhỏ

Indonesia bước vào giải đấu năm nay với một diện mạo hoàn toàn khác so với các kỳ đại hội trước. Không còn dựa thuần túy vào tinh thần thi đấu máu lửa hay lối chơi phòng ngự lùi sâu, đại diện xứ vạn đảo đã biến đổi mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên John Herdman.

Sở hữu 12 cầu thủ gốc gác nước ngoài trong đội hình, tiêu biểu như tiền vệ Thom Haye, Indonesia hiện tại triển khai phong cách chơi tiệm cận chuẩn mực châu Âu. Lối đá tấn công tốc độ cùng khả năng pressing dồn dập giúp họ chủ động áp đặt trận đấu. Thay vì hướng đến một kết quả hòa, Indonesia ra sân với mục tiêu đè bẹp các đối thủ để tích lũy chỉ số phụ tối đa.

Bóng ma AFF Cup 2020 và bài học về sự chắt chiu

Cuộc đọ sức trực tiếp tại sân vận động Pakansari vào ngày 3/8 tới được coi là trận "chung kết" của bảng A. Tuy nhiên, mối đe dọa cho thầy trò ông Kim Sang-sik không chỉ nằm ở chuyến làm khách giông bão này, mà còn xuất hiện ngay trong các trận đấu với những đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Bài học đắt giá tại AFF Cup 2020 vẫn còn nguyên giá trị nhắc nhở. Thời điểm đó, tuyển Việt Nam duy trì thành tích bất bại và hòa Indonesia ở lượt trận vòng bảng. Dù vậy, việc không chắt chiu cơ hội để ghi nhiều bàn thắng vào lưới những đội bóng "chiếu dưới" như Lào khiến Việt Nam ngậm ngùi xếp nhì bảng do kém chỉ số phụ. Hệ quả trực tiếp là việc phải đụng độ Thái Lan ngay từ vòng bán kết và dừng bước đầy cay đắng.

Singapore sẽ là đối thủ đáng gờm với Việt Nam. Ảnh: VFF

Mục tiêu tối thượng trước trận đại chiến tại Pakansari

Nhằm tránh lặp lại "vết xe đổ" lịch sử, nhiệm vụ đối với huấn luyện viên Kim Sang-sik là phải chỉ đạo các học trò duy trì sự tập trung tối đa trong từng pha bóng. Trước mắt, tuyển Việt Nam cần tận dụng triệt để lợi thế sân nhà trong cuộc tiếp đón Singapore vào ngày 31/7, sau đó là trận gặp Campuchia để tạo ra khoảng cách hiệu số an toàn.

Mỗi bàn thắng ghi được ở giai đoạn này đều có giá trị chiến lược quan trọng, giúp tuyển Việt Nam giữ vững ngôi đầu bảng A và tránh chạm trán Thái Lan sớm ở vòng knock-out. Nhà cầm quân 49 tuổi cùng các cầu thủ không được phép chủ quan, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể làm thay đổi cục diện của cả chiến dịch.