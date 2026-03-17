Tuyển Việt Nam giành vé dự Asian Cup 2027 sớm sau khi Malaysia bị AFC xử thua Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) quyết định xử thua Malaysia trong hai trận đấu tại bảng F, đưa đội tuyển Việt Nam lên ngôi đầu bảng và chính thức vượt qua vòng loại sớm một lượt trận.

Bóng đá Đông Nam Á vừa chứng kiến một bước ngoặt lớn khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ban hành quyết định kỷ luật nghiêm khắc đối với đội tuyển Malaysia. Quyết định này trực tiếp thay đổi cục diện bảng F vòng loại Asian Cup 2027, đưa đội tuyển Việt Nam chính thức giành vé tham dự vòng chung kết tại Ả Rập Xê Út sớm một lượt trận.

Án phạt nghiêm khắc và bước ngoặt tại bảng F

Căn cứ theo Điều 56 và Điều 25 trong Bộ luật Kỷ luật và Đạo đức của AFC, Ủy ban Kỷ luật xác định Malaysia đã sử dụng cầu thủ không đủ tư cách thi đấu quốc tế. Toàn bộ kết quả của hai trận đấu mà các cầu thủ này góp mặt đều bị hủy bỏ và xử thua 0-3 cho đội tuyển Malaysia.

Malaysia bị xử thua 0-3 đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027.

Sai phạm từ chính sách nhập tịch của Malaysia

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Peter Cklamovski, đội tuyển Malaysia đã đưa tiền vệ Hector Hevel vào sân trong trận gặp Nepal và đặc biệt là trận gặp Việt Nam ngày 10/6/2025. Ngoài Hevel, 7 cầu thủ nhập tịch khác bao gồm Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo và Jon Irazabal cũng bị xác định là thi đấu trái phép.

Bên cạnh việc bị xử thua, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) còn phải nộp phạt số tiền 50.000 USD (hơn 1,3 tỷ đồng). Đây là bài học đắt giá cho các liên đoàn trong khu vực về quy trình quản lý tư cách cầu thủ theo đúng quy định của FIFA và AFC.

Cục diện bảng xếp hạng thay đổi ngoạn mục

Hệ quả từ án phạt đã tạo ra một cuộc hoán đổi vị trí quan trọng trên bảng xếp hạng. Malaysia từ vị trí dẫn đầu với 15 điểm đã bị trừ 6 điểm, rơi xuống vị trí thứ hai với 9 điểm. Ngược lại, đội tuyển Việt Nam được cộng thêm 3 điểm từ trận đối đầu trực tiếp, vươn lên chiếm ngôi đầu bảng F với 15 điểm tuyệt đối sau 5 lượt trận.

Đội tuyển Việt Nam chính thức giành vé dự Asian Cup 2027.

Với hiệu số bàn thắng bại +13 và khoảng cách 6 điểm so với đội xếp sau, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã chắc chắn có được ngôi đầu bảng bất chấp kết quả lượt đấu cuối. Đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) nhận định việc điều chỉnh kết quả này phản ánh đúng các chỉ số chuyên môn và khẳng định nỗ lực của toàn đội trong suốt chiến dịch.

Kế hoạch chuẩn bị của huấn luyện viên Kim Sang-sik

Việc sớm hoàn thành mục tiêu giúp huấn luyện viên Kim Sang-sik có thêm thời gian để thử nghiệm đội hình và nhân sự. Trận tái đấu với Malaysia vào ngày 31/3 trên sân vận động Thiên Trường giờ đây chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục về mặt điểm số, nhưng lại là dịp quan trọng để kiểm chứng năng lực của các tân binh như tiền đạo Nguyễn Xuân Son hay tiền vệ Đỗ Hoàng Hên.

Người hâm mộ kỳ vọng trận đấu sắp tới tại Ninh Bình sẽ là một màn trình diễn bùng nổ, nơi đội tuyển Việt Nam thi đấu với tinh thần thoải mái nhất để khẳng định vị thế của mình trước khi bước vào ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục vào năm 2027.