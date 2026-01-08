Tuyển Việt Nam hòa Singapore 0-0: Cổ động viên Thái Lan bất ngờ, bài toán cho HLV Kim Sang-sik Trận hòa bế tắc 0-0 trước Singapore khiến tuyển Việt Nam rơi xuống vị trí thứ ba bảng A ASEAN Cup 2026, làm bùng nổ làn sóng tranh luận từ cổ động viên Thái Lan.

Trận hòa 0-0 ngay trên sân nhà Mỹ Đình trước Singapore tại bảng A ASEAN Cup 2026 đẩy tuyển Việt Nam vào thế bất lợi trong cuộc đua chiếm vị trí dẫn đầu. Dù kiểm soát bóng và nỗ lực gia tăng sức ép, thầy trò HLV Kim Sang-sik không thể xuyên phá hệ thống phòng ngự kỷ luật của đối thủ, qua đó nhận về nhiều sự hoài nghi từ người hâm mộ khu vực.

Sự bế tắc tại Mỹ Đình và đòn đáp trả của Singapore

Được sự cổ vũ từ đông đảo khán giả nhà, tuyển Việt Nam nhanh chóng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Tuy nhiên, hiệu quả trong các đợt hãm thành lại là bài toán nan giải. Lần lượt Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thành Chung, Hoàng Hên và Trương Tiến Anh sở hữu các cơ hội dứt điểm nhưng đều đưa bóng đi thiếu chính xác hoặc bị chặn lại bởi hệ thống phòng ngự bọc lót tốt của đội khách.

Việt Nam hòa 0-0 Singapore. Ảnh: VFF.

Ở chiều ngược lại, Singapore cho thấy họ chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu này. Lối chơi pressing tầm cao kết hợp tổ chức đội hình khoa học giúp Singapore duy trì cự ly đội hình hợp lý. Bước sang hiệp hai, Singapore thậm chí khiến khung thành tuyển Việt Nam chao đảo với hai cơ hội nguy hiểm liên tiếp, trước khi trận đấu khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Làn sóng tranh luận từ cổ động viên Thái Lan

Kết quả hòa 0-0 lập tức trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn bóng đá Đông Nam Á. Nhiều cổ động viên Thái Lan bày tỏ sự ngạc nhiên trước màn trình diễn của tuyển Việt Nam. Một số ý kiến đặt câu hỏi về tâm lý thi đấu và tinh thần chuẩn bị của đội chủ nhà: "Hôm nay Việt Nam chơi không tốt hay Singapore thực sự đã chơi quá hay? Ai đó giải thích cho tôi đi" hay "Mải tập trung vào Indonesia nhưng lại quên mất Singapore".

Bên cạnh đó, cộng đồng người hâm mộ Thái Lan cũng dành lời khen cho sự tiến bộ của Singapore. Thần thái tự tin, khả năng chuyền bóng đạt độ chính xác cao và tính kỷ luật giúp đại diện đảo quốc sư tử giành được điểm số quan trọng tại Mỹ Đình. Một CĐV nhận xét: "Singapore chơi rất hay, phòng ngự kỷ luật và chuyền bóng có độ chính xác cao. Không ngạc nhiên khi họ giành vé dự Asian Cup".

Thử thách trước trận đại chiến với Indonesia

Trận hòa này khiến tuyển Việt Nam đánh mất lợi thế trong cuộc đua giành ngôi nhất bảng A. Trên bảng xếp hạng hiện tại, Việt Nam đứng thứ 3, kém đội dẫn đầu Singapore 3 điểm và kém Indonesia 2 điểm.

Mặc dù vậy, cơ hội đi tiếp vẫn nằm trong tay thầy trò HLV Kim Sang-sik. Tuyển Việt Nam cần khẩn trương cải thiện khâu dứt điểm và củng cố lại tinh thần để chuẩn bị cho chuyến làm khách quan trọng trên sân của Indonesia vào ngày 3 tháng 8.