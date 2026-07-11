Tuyển Việt Nam hướng tới ASEAN Cup 2026: Toan tính của HLV Kim Sang-sik và làn gió mới Patrik Lê Giang Sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam đang dần hoàn thiện bộ khung nhân sự tối ưu. Sự xuất hiện của Patrik Lê Giang cùng quá trình hồi phục của các trụ cột là tín hiệu tích cực trước màn tổng duyệt với Myanmar.

Đội tuyển Việt Nam đang bước vào giai đoạn then chốt trong chiến dịch bảo vệ "ngai vàng" bóng đá khu vực tại ASEAN Cup 2026. Chuyến tập huấn kéo dài 12 ngày tại Hàn Quốc (từ ngày 2 đến 14/7) không chỉ là đợt rèn quân đơn thuần, mà là khoảng thời gian để Huấn luyện viên Kim Sang-sik thực hiện những tinh chỉnh cuối cùng về mặt chiến thuật.

Việc cọ xát với 3 câu lạc bộ có trình độ khác nhau tại xứ sở Kim chi giúp ban huấn luyện có cái nhìn toàn diện về khả năng thích nghi và điểm rơi phong độ của từng vị trí. Những bài kiểm tra này đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng một hệ thống phòng ngự đa tầng và khả năng chuyển trạng thái linh hoạt – vốn là bản sắc mà ông Kim muốn áp dụng cho các học trò.

Tuyển Việt Nam thu được rất nhiều bài học trong chuyến tập huấn ở Hàn Quốc. Ảnh: VFF.

Sự nâng cấp từ khung gỗ và tư duy nhân sự mới

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong đợt hội quân lần này là sự hiện diện của Patrik Lê Giang. Thủ thành mang hai dòng máu Việt Nam - Slovakia với kinh nghiệm dày dạn tại châu Âu đã lập tức mang đến một làn gió mới. Sự góp mặt của anh không chỉ gia tăng chất thép cho vị trí người gác đền mà còn tạo ra một cuộc cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy các đồng nghiệp nâng cao trình độ.

Việc thu hút các tài năng gốc Việt chất lượng cao như Patrik Lê Giang cho thấy tư duy mở và linh hoạt của bóng đá Việt Nam trong nỗ lực nâng tầm đội tuyển quốc gia. Sự kết hợp giữa nhóm cầu thủ trẻ đang trưởng thành và các nhân tố kinh nghiệm đang tạo ra một bộ khung có chiều sâu, sẵn sàng cho các kịch bản khắc nghiệt tại giải đấu sắp tới.

Patrik Lê Giang mang lại làn gió mới trong đợt tập trung lần này. Ảnh: VFF.

Vượt qua rào cản chấn thương và lộ trình bảng A

Dù đối mặt với một số khó khăn khi các trụ cột như Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Khuất Văn Khang hay Ngô Đăng Khoa gặp chấn thương, nhưng theo đánh giá của đội ngũ y tế, tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Việc chủ động triển khai các phương án dự phòng khoa học giúp ban huấn luyện bảo toàn lực lượng tốt nhất trước khi bước vào giải đấu chính thức.

Sau khi kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, toàn đội sẽ di chuyển đến tỉnh Thái Nguyên để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế duy nhất trong dịp FIFA Days gặp Myanmar vào ngày 18/7. Đây được xem là màn tổng duyệt quan trọng nhất để rà soát lực lượng lần cuối trên sân vận động Thái Nguyên trước khi chính thức tranh tài tại bảng A.

Hành trình bảo vệ ngôi vương của thầy trò ông Kim Sang-sik sẽ bắt đầu bằng cuộc đọ sức với Timor Leste vào ngày 24/7 trên sân trung lập Chonburi (Thái Lan). Với lịch thi đấu thuận lợi và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đội tuyển Việt Nam đang tự tin hướng tới mục tiêu giữ vững danh hiệu quán quân trước sự cạnh tranh quyết liệt từ các đối thủ truyền kiếp như Thái Lan, Indonesia và Malaysia.