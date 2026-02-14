Tuyển Việt Nam khủng hoảng hàng công trước trận tái đấu Malaysia: Hy vọng đặt cả vào Xuân Son HLV Kim Sang Sik đối mặt bài toán nhân sự nan giải khi mất cả Tiến Linh lẫn Đình Bắc trong mục tiêu ghi ít nhất 4 bàn để lật ngược thế cờ trước đối thủ Malaysia.

Đội tuyển Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị nước rút cho trận tái đấu đầy thử thách với Malaysia trong bối cảnh những âu lo về nhân sự hàng công ngày càng hiện rõ. Sau thất bại nặng nề 0-4 ở lượt đi, nhiệm vụ của thầy trò HLV Kim Sang Sik không gì khác ngoài một chiến thắng đậm đà với cách biệt ít nhất 4 bàn để san lấp khoảng cách 3 điểm và nuôi hy vọng đi tiếp. Tuy nhiên, thực tế khắc nghiệt đang bủa vây khi hai mũi nhọn quan trọng nhất đều vắng mặt.

Khủng hoảng nhân sự: Mất đi 'trục xương sống' hàng công

Tin không vui liên tiếp ập đến với ban huấn luyện khi chân sút chủ lực Nguyễn Tiến Linh dính chấn thương và khả năng ra sân vẫn còn bỏ ngỏ. Sự thiếu vắng của tiền đạo thuộc biên chế CLB CA TP.HCM mang đến tổn thất kép: Đội tuyển không chỉ mất đi một phương án dứt điểm hiệu quả mà còn mất luôn khả năng làm tường và kết nối lối chơi ở tuyến trên. Kinh nghiệm trận mạc của Tiến Linh vốn là điểm tựa cho các đồng đội, giờ đây khoảng trống anh để lại khiến cấu trúc tấn công của tuyển Việt Nam đứng trước nguy cơ bị xáo trộn nghiêm trọng.

Chưa dừng lại ở đó, niềm hy vọng trẻ Nguyễn Đình Bắc cũng chắc chắn vắng mặt do án treo giò từ VCK U23 châu Á 2026. Tốc độ và khả năng gây đột biến từ hành lang cánh của Đình Bắc từng là vũ khí lợi hại để phá vỡ các khối phòng ngự lùi sâu. Đối đầu với một Malaysia giàu thể lực và đang hưng phấn nhờ dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng, việc thiếu đi một 'mũi khoan' như Đình Bắc buộc HLV Kim Sang Sik phải đau đầu tìm kiếm giải pháp thay thế từ băng ghế dự bị.

Áp lực đè nặng lên vai Nguyễn Xuân Son

Trong tình thế ngặt nghèo này, mọi kỳ vọng của người hâm mộ và ban huấn luyện đều dồn lên vai những nhân tố còn lại, đặc biệt là tiền đạo Nguyễn Xuân Son. Tuy nhiên, phong độ của chân sút này đang là một dấu hỏi lớn đối với giới chuyên môn.

ĐT Việt Nam cần một Xuân Son sung mãn nhất.

Kể từ khi chính thức tái xuất sân cỏ vào tháng 11/2025, Xuân Son vẫn chưa thể tìm thấy mành lưới đối phương tại đấu trường V.League. Không chỉ dừng lại ở việc 'tịt ngòi', cảm giác bóng và sự nhạy bén trong các tình huống áp sát khung thành của anh dường như đang gặp vấn đề trong những vòng đấu gần đây. Để hiện thực hóa mục tiêu ghi ít nhất 4 bàn thắng, tuyển Việt Nam cần một Xuân Son ở trạng thái sung mãn nhất, nhưng liệu anh có kịp lấy lại bản năng sát thủ đúng lúc hay không vẫn là một ẩn số.

Bài toán chiến thuật của HLV Kim Sang Sik

Malaysia hiện tại không còn là đối thủ dễ bị bắt nạt. Với sự bổ sung chất lượng từ các cầu thủ nhập tịch, đội bóng này đã thể hiện lối chơi pressing tầm cao và cực kỳ mạnh mẽ về va chạm vật lý. Việc mất đi những quân bài ưu tú buộc HLV Kim Sang Sik phải thể hiện tài thao lược đỉnh cao để xoay chuyển cục diện.

Trận đấu tới không chỉ đơn thuần là cuộc chiến về điểm số hay mục tiêu lật ngược thế cờ, mà còn là thước đo bản lĩnh vượt khó của đội tuyển Việt Nam trong giai đoạn chuyển giao đầy thử thách. Nhìn chung, sự gắn kết giữa các tuyến và khả năng tận dụng tối đa các tình huống cố định có thể sẽ là chìa khóa để thầy trò ông Kim tìm đường vào khung thành đối phương khi các phương án tấn công trực diện đang bị sứt mẻ nghiêm trọng.