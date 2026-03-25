Tuyển Việt Nam kỳ vọng sự đột phá từ bộ đôi Xuân Son và Hoàng Hên trước Bangladesh Sự xuất hiện của hai ngôi sao nhập tịch cùng kinh nghiệm chơi bóng tại CLB Nam Định được kỳ vọng sẽ giúp HLV Kim Sang Sik giải bài toán hàng công của đội tuyển.

Đội tuyển Việt Nam đang đứng trước một bước ngoặt chiến thuật quan trọng khi bộ đôi nhập tịch Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên hứa hẹn mang đến luồng sinh khí mới cho hàng công. Trong bối cảnh chuẩn bị đối đầu với Bangladesh tại sân Hàng Đẫy, HLV Kim Sang Sik đặt kỳ vọng rất lớn vào sự kết nối đặc biệt giữa hai mũi nhọn này.

Sự ăn ý từ cấp câu lạc bộ

Điểm mấu chốt tạo nên sự tự tin cho chiến lược gia người Hàn Quốc chính là sự thấu hiểu giữa Xuân Son và Hoàng Hên khi cả hai từng sát cánh trong màu áo câu lạc bộ Nam Định. Tại sân chơi V-League, cặp đôi này đã chứng minh được sự lợi hại với công thức: một người đóng vai trò kiến thiết tài hoa và một người là "sát thủ" thực thụ trong vòng cấm.

Xuân Son và Hoàng Hên là điểm nhấn trong đợt tập trung lần này của tuyển Việt Nam.

Việc sở hữu những cầu thủ đẳng cấp và đã khẳng định được giá trị giúp HLV Kim Sang Sik có thêm nhiều phương án nhân sự linh hoạt. Ông có thể dễ dàng bố trí họ đá cặp tiền đạo hoặc luân phiên giữa vị trí đá cánh và trung phong cắm tùy theo diễn biến trận đấu. Với việc Xuân Son đã hoàn toàn bình phục chấn thương, tuyển Việt Nam hiện đang sở hữu một "pháo hai nòng" đủ sức xuyên phá mọi hệ thống phòng ngự.

Gia cố hàng thủ và sự trở lại của các trụ cột

Bên cạnh những nét tươi mới trên hàng công, khu vực phòng ngự của tuyển Việt Nam cũng đón nhận tin vui với sự trở lại của Đoàn Văn Hậu và Trần Đình Trọng. HLV Kim Sang Sik khẳng định cả hai hoàn toàn xứng đáng góp mặt sau khi chứng minh được thể trạng tốt tại V-League. Sự hiện diện của những cái tên kỳ cựu không chỉ giúp gia cố hàng thủ mà còn tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Trung vệ Duy Mạnh cũng bày tỏ sự hạnh phúc khi được tái hợp cùng các đồng đội thân thiết. Một hậu phương vững chắc sẽ là điểm tựa quan trọng để các tiền đạo phía trên yên tâm tỏa sáng, đặc biệt là trong những trận đấu yêu cầu sự tập trung cao độ.

Ông Kim sẽ có thêm nhiều bài đánh nhờ cặp Xuân Son - Hoàng Hên.

Thử thách từ Bangladesh

Dù được đánh giá cao hơn, nhưng tuyển Việt Nam vẫn dành sự tôn trọng đặc biệt cho Bangladesh, đội bóng sở hữu Hamza Choudhury – cầu thủ đang thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh. Ban huấn luyện Việt Nam đã tiến hành phân tích kỹ lưỡng video về đối thủ để tìm ra phương án đối phó hiệu quả nhất với những nhân tố đang thi đấu ở nước ngoài.

Với quyết tâm cải thiện thứ hạng FIFA và sức mạnh từ những nhân tố mới, tuyển Việt Nam đang hướng tới một chiến thắng thuyết phục. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của các trụ cột và sự bùng nổ của bộ đôi Xuân Son - Hoàng Hên chính là chìa khóa để ông Kim Sang Sik mở ra hy vọng mới cho bóng đá Việt Nam.