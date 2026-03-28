Tuyển Việt Nam lập kỷ lục 12 trận thắng liên tiếp và dấu ấn Đỗ Hoàng Hên Thầy trò HLV Kim Sang-sik vừa thiết lập cột mốc lịch sử tại Đông Nam Á sau trận thắng Bangladesh 3-0, cùng sự xuất hiện đầy hứa hẹn của tân binh Đỗ Hoàng Hên.

Chiến thắng thuyết phục 3-0 trước đội tuyển Bangladesh trên sân vận động Hàng Đẫy không chỉ là một trận giao hữu thông thường. Kết quả này đánh dấu một cột mốc lịch sử vô tiền khoáng hậu khi đội tuyển Việt Nam chính thức thiết lập kỷ lục 12 trận thắng liên tiếp, một thành tích chưa từng có đối với bất kỳ đội bóng nào trong khu vực Đông Nam Á.

Kỷ lục vô tiền khoáng hậu của bóng đá Đông Nam Á

Dưới triều đại của HLV Kim Sang-sik, "Những chiến binh sao vàng" đang trải qua giai đoạn thăng hoa rực rỡ. Với chuỗi 12 trận thắng, Việt Nam đã vượt xa thành tích tốt nhất của các đối thủ lớn như Thái Lan hay Indonesia (vốn chỉ từng chạm đến con số 9 trận thắng liên tiếp). Sự ổn định này cho thấy sức mạnh vượt trội của đội tuyển ở thời điểm hiện tại.

Sức mạnh của đội tuyển được cụ thể hóa qua những thông số kỹ thuật ấn tượng: ghi tới 34 bàn thắng và chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 6 lần trong suốt chuỗi trận này. Thành tích này không chỉ mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ mà còn giúp đội tuyển tích lũy thêm 2,38 điểm, giữ vững vị trí thứ 103 trên bảng xếp hạng FIFA. Đây là bước chạy đà hoàn hảo trước khi toàn đội bước vào thử thách tại đấu trường vòng loại Asian Cup 2027.

"Làn gió mới" mang tên Đỗ Hoàng Hên

Tâm điểm của sự chú ý trong trận đấu vừa qua chính là màn ra mắt đầy hứa hẹn của Đỗ Hoàng Hên. Dù tiền vệ nhập tịch gốc Brazil này chỉ thi đấu trong 45 phút đầu tiên, nhưng những gì anh thể hiện đã đủ để thuyết phục giới chuyên môn. Với khả năng điều tiết lối chơi tinh tế cùng nhãn quan chiến thuật sắc bén, Hoàng Hên đã mang lại một luồng sinh khí mới cho tuyến giữa.

Hoàng Hên đã có trận đấu ra mắt tương đối thành công.

Ngay cả một ngôi sao như Nguyễn Hoàng Đức cũng dành những lời khen ngợi cho người đồng đội mới, khẳng định sự có mặt của Hoàng Hên giúp các cầu thủ tự tin hơn. Đặc biệt, việc trang FIFA World Cup đăng tải hình ảnh anh hát quốc ca Việt Nam với dòng trạng thái trân trọng đã minh chứng cho sức hút quốc tế của tân binh này.

Bài toán nhân sự và những thử thách phía trước

Dù đang trong niềm vui chiến thắng, HLV Kim Sang-sik vẫn phải đối mặt với bài toán nan giải về nhân sự, đặc biệt là trường hợp của Nguyễn Xuân Son. Sau chấn thương cơ đùi, chân sút chủ lực này đang gặp vấn đề về thể trạng và cân nặng, làm hạn chế tầm hoạt động trên sân. Đội ngũ y tế đang nỗ lực giúp Xuân Son tìm lại phong độ lý tưởng nhất cho những trận cầu đinh sắp tới.

Ông Kim sẽ phải toan tính nhiều trong trận gặp Malaysia sắp tới.

Phía trước tuyển Việt Nam là cuộc đối đầu đầy duyên nợ với Malaysia tại sân Thiên Trường trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027. Cùng lúc đó, ở cấp độ trẻ, trận đại chiến giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan tại Trung Quốc cũng đang nóng lên từng giờ. Sự tiếp sức tinh thần từ món quà là chiếc áo đấu của siêu sao Son Heung-min mà cựu HLV Park Hang-seo gửi tặng các trụ cột như Quế Ngọc Hải và Đoàn Văn Hậu chắc chắn sẽ là động lực to lớn cho các cầu thủ trong giai đoạn quyết định này.