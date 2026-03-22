Tuyển Việt Nam: Nguyễn Xuân Son chấn thương, đón 6 trụ cột hội quân Tiền đạo Nguyễn Xuân Son gặp vấn đề ở cơ đùi trái trong buổi tập chiều 21/3, cùng lúc HLV Kim Sang-sik đón nhận nhóm trụ cột quan trọng chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2027.

Đội tuyển Việt Nam đang trải qua những biến động nhân sự quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho trận giao hữu với Bangladesh vào ngày 26/3. Điểm nhấn đáng chú ý là sự thiếu hụt ở hàng công do chấn thương và những quyết định về tương lai của các tài năng Việt kiều.

Nguyễn Xuân Son dính chấn thương đùi trái

Đội tuyển Việt Nam đang đứng trước thử thách lớn về mặt nhân sự khi tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son bất ngờ gặp sự cố trong buổi tập chiều 21/3. Chấn thương của chân sút gốc Brazil diễn ra ngay trong thời điểm người hâm mộ đang kỳ vọng vào sự kết hợp bùng nổ giữa anh và người đồng đội ăn ý Đỗ Hoàng Hên.

Cụ thể, Xuân Son đã không thể hoàn thành giáo án tập luyện vì gặp vấn đề ở cơ đùi trái. Chân sút sinh năm 1997 tỏ ra khá đau đớn và phải rời sân sớm để các bác sĩ chườm đá. Đây là một tổn thất không nhỏ cho các phương án tấn công của HLV Kim Sang-sik khi trận đấu quan trọng tại vòng loại Asian Cup 2027 đang đến gần.

Xuân Son gặp vấn đề ở buổi tập tuyển Việt Nam.

6 trụ cột chính thức hội quân sau Cúp Quốc gia

Bên cạnh nỗi lo về chấn thương, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đón nhận tin vui khi nhóm 6 cầu thủ trụ cột chính thức hội quân vào ngày 22/3 sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại tứ kết Cúp Quốc gia 2025/26. Danh sách tăng cường bao gồm:

Thủ môn: Đặng Văn Lâm.

Đặng Văn Lâm. Hậu vệ: Lê Ngọc Bảo, Trương Tiến Anh.

Lê Ngọc Bảo, Trương Tiến Anh. Tiền vệ: Nguyễn Hoàng Đức, Khuất Văn Khang và Phạm Gia Hưng (Thể Công Viettel).

Sự góp mặt của nhóm cầu thủ này là bước bổ sung cực kỳ cần thiết. Trước đó, trong buổi tập đầu tiên, HLV Kim Sang-sik chỉ có trong tay vỏn vẹn 10 cầu thủ do lịch thi đấu dày đặc của các câu lạc bộ chủ quản.

Antonio Moric khẳng định ưu tiên sự nghiệp tại châu Âu

Tài năng trẻ sinh năm 2008 Antonio Moric, gương mặt Việt kiều gây chú ý nhất trong đợt tập trung lần này, đã có những chia sẻ thẳng thắn về định hướng tương lai. Mang trong mình hai dòng máu Việt Nam và Croatia, Moric hiện thuộc biên chế CLB NK Trnje tại giải hạng Nhì Croatia.

Antonio Moric chưa muốn vội vàng về đá V-League.

Dù rất hào hứng khi được cống hiến cho quê hương mẹ, Moric khẳng định V-League chưa nằm trong kế hoạch ngắn hạn: "Bản thân tôi nhận thức được rằng sự phát triển tốt nhất là ở lại châu Âu lâu nhất có thể".

Thông tin tổ trọng tài trận Việt Nam vs Bangladesh

Trận giao hữu diễn ra vào lúc 19h ngày 26/3 trên sân Hàng Đẫy sẽ được điều hành bởi tổ trọng tài người Hong Kong (Trung Quốc). Trọng tài chính được chỉ định là ông Cheung Wai Lung Mario. Vị vua áo đen sinh năm 1995 này vừa được công nhận cấp độ FIFA trong năm nay và được đánh giá là một trong những trọng tài trẻ triển vọng.

Ngoài ra, ban huấn luyện cũng ghi nhận trạng thái sung mãn của tiền vệ Đỗ Hoàng Hên. Dù lần đầu lên tuyển, anh đã bắt nhịp rất nhanh với các bài vận động cường độ cao và tư duy chiến thuật của toàn đội, hứa hẹn sẽ là nhân tố gây đột biến trong đội hình của HLV Kim Sang-sik thời gian tới.