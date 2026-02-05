Tuyển Việt Nam nhận tin vui từ Văn Toàn trước thềm vòng loại Asian Cup 2027 Sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Văn Toàn sau chấn thương sụn chêm hứa hẹn mang đến giải pháp tấn công biên tốc độ cho đội hình HLV Kim Sang Sik trong trận đại chiến với Malaysia.

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đang mang đến những tín hiệu đầy lạc quan cho đội tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định. Những hình ảnh tập luyện mới nhất cho thấy chân sút sinh năm 1996 đã tìm lại được sự linh hoạt trong các tình huống xử lý bóng, sẵn sàng cho những thử thách quan trọng trong năm 2026.

Văn Toàn trở lại là tin cực vui với ông Kim Sang Sik.

Mũi khoan tốc độ cho bài toán tấn công của HLV Kim Sang Sik

Thông tin Văn Toàn bình phục hoàn toàn có ý nghĩa then chốt đối với kế hoạch của huấn luyện viên Kim Sang Sik. Chiến lược gia người Hàn Quốc đang trong quá trình sàng lọc nhân sự để chuẩn bị cho trận đại chiến với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31/3 tới. Trong bối cảnh hàng công cần thêm sự đột biến, tốc độ và khả năng di chuyển không bóng của tiền đạo quê Hải Dương được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều không gian tấn công hơn.

Văn Toàn không chỉ đơn thuần là một cầu thủ chạy cánh, anh còn là mảnh ghép quan trọng trong hệ thống pressing tầm cao nhờ khả năng áp sát nhanh. Sự hiện diện của anh giúp ban huấn luyện có thêm phương án xoay tua và gây áp lực lên hàng thủ đối phương ngay từ biên.

Vượt qua bóng ma chấn thương dai dẳng

Để có được trạng thái như hiện tại, Văn Toàn đã phải trải qua một hành trình hồi phục gian nan. Chấn thương sụn chêm đầu gối từ kỳ AFF Cup 2024 đã buộc anh phải lên bàn phẫu thuật vào tháng 8/2025. Đây là tổn thương phức tạp khiến tiền đạo này bỏ lỡ phần lớn các giải đấu quan trọng trong năm 2025.

Dù từng có thời điểm nỗ lực tái xuất sớm, nhưng để đảm bảo sự nghiệp lâu dài, Văn Toàn đã quyết định tuân thủ nghiêm ngặt lộ trình điều trị dứt điểm. Việc bắt đầu quay lại sân tập từ đầu năm 2026 là minh chứng cho sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt thể lực lẫn tâm lý của cầu thủ này.

Kỳ vọng vực dậy Thép Xanh Nam Định

Ở cấp độ câu lạc bộ, sự trở lại của Văn Toàn là "liều thuốc" quý giá cho Nam Định. Đội bóng thành Nam đang trải qua một mùa giải đầy sóng gió khi cơ hội bảo vệ ngôi vương tại V-League trở nên xa vời và đã sớm dừng bước tại sân chơi Cúp C2 châu Á.

Trong giai đoạn còn lại của mùa giải, Nam Định sẽ dồn toàn lực cho mặt trận Cúp C1 Đông Nam Á và Cúp Quốc gia. Sự kết hợp giữa Văn Toàn và tiền đạo Nguyễn Xuân Son được kỳ vọng sẽ tạo nên cặp bài trùng lợi hại trên hàng công, giúp đội nhà hoàn thành các mục tiêu danh hiệu còn lại trước khi anh hội quân cùng đội tuyển quốc gia cho chiến dịch vòng loại châu Á.