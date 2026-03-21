Tuyển Việt Nam quyết đấu Malaysia: Khẳng định vị thế sau phán quyết từ AFC Thầy trò HLV Kim Sang Sik đặt mục tiêu giành chiến thắng thuyết phục ngày 31/3 tại Thiên Trường để củng cố ngôi đầu bảng F sau khi Malaysia bị AFC xử thua vì gian lận.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia vào ngày 31/3 tới đây không chỉ là một cuộc đối đầu mang tính thủ tục mà còn là cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang Sik khẳng định sức mạnh thực tế trên sân cỏ. Sau phán quyết kỷ luật từ AFC nhắm vào đối thủ, "Những chiến binh Sao Vàng" hiện đang giữ vững ngôi đầu bảng F với tâm thế tự tin.

Dù là trận thủ tục, đội tuyển Việt Nam vẫn quyết tâm đánh bại Malaysia.

Biến động bảng F sau án phạt từ AFC

Cục diện bảng F vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 vừa trải qua một cơn địa chấn sau khi Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) công bố phán quyết liên quan đến sai phạm nhân sự của Malaysia. Do sử dụng cầu thủ nhập tịch không hợp lệ, đội bóng có biệt danh "Harimau Malaya" đã bị xử thua 0-3 trong các trận đấu gặp Việt Nam và Nepal.

Hệ quả từ án phạt này khiến Malaysia đánh mất vị thế dẫn đầu, tụt từ 15 điểm xuống còn 9 điểm. Ngược lại, đội tuyển Việt Nam được đôn lên vị trí số một với 15 điểm tuyệt đối, qua đó chính thức sở hữu tấm vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027 sớm một vòng đấu.

Động lực khẳng định sức mạnh thực tế

Mặc dù đã hoàn thành mục tiêu về mặt điểm số nhờ phán quyết "trên giấy", đội tuyển Việt Nam vẫn mang trong mình khao khát phục hận. Thực tế ở trận lượt đi, chúng ta từng phải nhận thất bại 0-4 trước đối thủ này. Do đó, trận tái đấu tại sân vận động Thiên Trường là dịp để đoàn quân của HLV Kim Sang Sik xóa đi những chỉ trích và chứng minh năng lực thực sự trước người hâm mộ.

Theo tờ Bola Sport của Indonesia, truyền thông khu vực đang đánh giá rất cao quyết tâm của đội chủ nhà. Tờ báo này nhận định Việt Nam sẵn sàng "xử đẹp" đối thủ để giáng thêm đòn đau vào bóng đá Malaysia, vốn đang chìm trong cơn khủng hoảng trầm trọng sau những bê bối ngoài chuyên môn.

Lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về Việt Nam

Thử thách dành cho Malaysia càng trở nên nặng nề khi nhìn vào những con số thống kê trong quá khứ. Trong suốt 12 năm qua, Malaysia chưa từng giành được chiến thắng nào trước Việt Nam tại các giải đấu chính thức. Thành tích bết bát của đội bóng này bao gồm 8 trận thua và chỉ có duy nhất 1 trận hòa.

Thống kê đối đầu (12 năm gần nhất) Số liệu Số trận thắng của Việt Nam 8 Số trận hòa 1 Số trận thắng của Malaysia 0

Với phong độ ổn định và lợi thế sân nhà, trận đấu sắp tới được kỳ vọng sẽ là màn trình diễn áp đảo của đội tuyển Việt Nam. Đây không chỉ là cuộc đấu vì điểm số, mà còn là lời khẳng định cho vị thế của đội bóng "kỵ rơ" nhất đối với Malaysia tại khu vực Đông Nam Á.