Tuyển Việt Nam rèn quân dưới nắng gắt Incheon: Phép thử chiến thuật của HLV Kim Sang-sik Vượt qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam đang tập trung tối đa vào khả năng chuyển đổi trạng thái và vận hành hệ thống trước trận gặp Gangwon FC.

Trong những ngày cuối cùng của chuyến tập huấn tại Incheon, Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam đang phải đối mặt với một thử thách không nằm trong giáo án: cái nắng gay gắt bất thường. Tuy nhiên, thay vì làm giảm nhịp độ, HLV Kim Sang-sik đã tận dụng điều kiện khắc nghiệt này để trui rèn bản lĩnh và sự tập trung tối đa cho các học trò trước thềm ASEAN Championship 2026.

Xuân Son và các đồng đội đối mặt nắng gắt. Ảnh: Thethao247.

Trọng tâm chiến thuật: Chuyển đổi trạng thái nhanh

Dưới sự giám sát chặt chẽ của Ban huấn luyện, các buổi tập gần đây của đội tuyển không còn dừng lại ở việc làm quen cảm giác bóng. Chiến lược gia người Hàn Quốc đang đẩy mạnh việc vận hành hệ thống với ba trụ cột cốt lõi: tính liên kết trong phòng ngự, cấu trúc triển khai tấn công và đặc biệt là tốc độ chuyển đổi trạng thái (transition).

Trong triết lý của HLV Kim Sang-sik, việc giành lại bóng và tổ chức phản công ngay lập tức được xem là chìa khóa để phá vỡ các khối phòng ngự lùi sâu tại khu vực Đông Nam Á. Toàn đội được yêu cầu thực hiện các bài tập với cường độ cao, đòi hỏi sự thanh thoát trong từng nhịp chạm và tư duy vị trí linh hoạt.

Thử nghiệm nhân sự và sự hòa nhập của các tân binh

Giai đoạn nước rút này cũng là lúc ông Kim thực hiện hàng loạt thử nghiệm về mặt nhân sự. Việc kết hợp giữa những cựu binh dày dạn kinh nghiệm và các nhân tố mới, tiêu biểu như tiền đạo Xuân Son, đang được tính toán kỹ lưỡng. Mục tiêu là tìm ra một bộ khung tối ưu, có khả năng duy trì sự cân bằng giữa sức trẻ và bản lĩnh trận mạc.

Ban huấn luyện đang theo dõi sát sao từng chỉ số thể lực và khả năng thích nghi của cầu thủ với sơ đồ mới. Mọi vị trí trên sân đều đang có sự cạnh tranh gắt gao, buộc các tuyển thủ phải nỗ lực hơn 100% khả năng nếu muốn có tên trong danh sách chính thức tham dự chiến dịch chinh phục ngôi vương.

Liều thuốc thử mang tên Gangwon FC

Theo kế hoạch, trận đấu tập cuối cùng với CLB Gangwon FC vào ngày 13/7 tới sẽ là bài kiểm tra quan trọng nhất. Đối thủ đến từ K-League được đánh giá là quân xanh chất lượng, sở hữu lối chơi hiện đại và thể lực dồi dào. Đây là cơ hội để HLV Kim Sang-sik đánh giá tổng thể sức mạnh của đội tuyển sau gần 3 tuần rèn quân tại xứ sở kim chi.

Sau khi kết thúc hành trình tại Hàn Quốc, đội tuyển sẽ trở về nước và di chuyển đến TP. Thái Nguyên. Tại đây, trận giao hữu quốc tế với tuyển Myanmar trên sân vận động Thái Nguyên sẽ là bước chạy đà cuối cùng. Đây không chỉ là dịp để căn chỉnh phong độ mà còn là lời khẳng định về sự sẵn sàng của "Chiến binh sao vàng" cho mục tiêu cao nhất tại giải vô địch Đông Nam Á sắp tới.