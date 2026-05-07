Tuyển Việt Nam rèn quân tại Incheon: Bước chạy đà chiến lược và phép thử từ K-League HLV Kim Sang-sik bắt đầu giai đoạn rèn quân tại Incheon với giáo án cường độ cao. Tuyển Việt Nam sẽ đấu giao hữu 3 CLB Hàn Quốc để sàng lọc đội hình tối ưu.

Hành trình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho những chiến dịch quan trọng trong năm 2026 đã chính thức bước sang một giai đoạn mới với đợt tập huấn tại Incheon, Hàn Quốc. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, toàn đội đã có buổi tập đầu tiên trong bầu không khí rực rỡ và đầy năng lượng, đánh dấu bước tính toán chiến lược nhằm tối ưu hóa nền tảng thể lực lẫn tinh thần cho các tuyển thủ.

Điều kiện lý tưởng tại Incheon

Điểm tựa đầu tiên cho đợt hội quân này chính là điều kiện thời tiết lý tưởng. Với nền nhiệt dao động từ 21 đến 29 độ C, không khí mát mẻ tại Incheon giúp các cầu thủ thực hiện các bài tập ngoài trời mà không bị bào mòn thể lực bởi cái nóng gay gắt. Sự thuận lợi về hậu cần, khi sân tập chỉ cách nơi trú quân 15 phút di chuyển bằng xe buýt, cũng giúp bảo toàn tối đa thời gian nghỉ ngơi và hồi phục cho toàn đội.

Các cầu thủ hăng say tập luyện chuẩn bị cho loạt trận giao hữu. Ảnh: VFF.

Chính sự hứng khởi từ môi trường mới đã làm tiền đề để Ban huấn luyện (BHL) áp dụng ngay các giáo án chuyên sâu về chiến thuật. Dù tinh thần toàn đội đang thoải mái, sự nghiêm túc và tính kỷ luật đã được thiết lập lại ngay lập tức khi bước vào nội dung chuyên môn. BHL đã tăng khối lượng vận động để đảm bảo các cầu thủ đạt được điểm rơi phong độ tốt nhất trước khi bước vào chuỗi trận thi đấu cọ xát đỉnh cao.

Lộ trình "thang bảng điểm" với các CLB Hàn Quốc

Một phần quan trọng trong lộ trình tại Hàn Quốc là kế hoạch thi đấu tập với hệ thống đối thủ có trình độ tăng dần. Đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu với Siheung FC (đang thi đấu tại K-League 3), tiếp đến là Yongin FC (K-League 2) và cuối cùng là thử thách lớn mang tên Gangwon FC (K-League 1).

Đây được xem là một hệ thống "thang bảng điểm" thực tế để BHL kiểm nghiệm lực lượng và đánh giá sự thích nghi của các vị trí. Việc đối đầu với những đại diện đến từ các hạng đấu khác nhau của bóng đá Hàn Quốc giúp các cầu thủ Việt Nam có cơ hội cọ xát với nhiều phong cách chơi bóng, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu cho các chiến dịch quốc tế.

HLV Kim sẽ đánh giá màn trình diễn của các cầu thủ thông qua buổi tập. Ảnh: VFF.

Áp lực cạnh tranh và làn gió mới

Vấn đề cạnh tranh vị trí trong đội tuyển cũng đang trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm, đặc biệt là khi đội bóng có thêm sự góp mặt của các cầu thủ nhập tịch và Việt kiều. Tiền vệ Nguyễn Hai Long, một trong những nhân tố quan trọng, khẳng định bản thân và các đồng đội không hề cảm thấy áp lực trước thực tế này.

Ngược lại, sự xuất hiện của những "luồng gió mới" được coi là động lực để tập thể phát triển. Sự cạnh tranh lành mạnh không chỉ nâng cao chất lượng cá nhân mà còn trực tiếp tăng cường sức mạnh cho đội tuyển quốc gia, hướng tới mục tiêu chung là màu cờ sắc áo và những thành tích cao nhất.

Trận đấu tập đầu tiên gặp Siheung FC vào ngày 5.7 tới sẽ là bài kiểm tra thực tế đầu tiên để đánh giá sự tiến bộ của đội tuyển dưới thời HLV Kim Sang-sik. Với sự chuẩn bị nghiêm túc từ khâu hậu cần đến giáo án chiến thuật, niềm tin về một hành trình thành công của bóng đá Việt Nam đang dần được củng cố vững chắc tại Incheon.