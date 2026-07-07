Tuyển Việt Nam rèn thể lực tại Hàn Quốc: HLV Kim Sang-sik siết chặt kỷ luật chiến thuật Sau chiến thắng 6-0 trước Siheung FC, đội tuyển Việt Nam bước vào giai đoạn rèn thể lực chuyên sâu tại Incheon. HLV Kim Sang-sik tập trung vào chiến thuật nhóm và tâm lý cầu thủ.

Sau màn khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng áp đảo 6-0 trước Siheung FC, đội tuyển Việt Nam không hề có dấu hiệu thư giãn. Tại trung tâm huấn luyện ở Incheon, Hàn Quốc, Huấn luyện viên (HLV) Kim Sang-sik đã ngay lập tức đẩy cao khối lượng vận động, biến các buổi tập hồi phục thành những bài kiểm tra thể lực và sự tập trung ở cường độ cao.

Chiến thuật trong không gian hẹp và cường độ vận động

Thay vì các bài tập thả lỏng đơn thuần, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đã thiết kế giáo án kết hợp giữa hồi phục thể trạng và duy trì cảm giác bóng. Điểm nhấn trong các buổi tập gần đây là những nội dung phối hợp phạm vi hẹp và thi đấu đối kháng 6 đấu 6. Đây là phương pháp tối ưu để rèn luyện khả năng ra quyết định nhanh và kỹ thuật xử lý bóng trong áp lực lớn.

HLV Kim Sang-sik chú trọng vào các bài tập thể lực. Ảnh: VFF.

Dù khối lượng vận động được duy trì ở mức cao, mục tiêu cốt lõi vẫn là xây dựng nền tảng thể lực bền bỉ, sẵn sàng cho chiến dịch ASEAN Championship 2026 đầy cam go. Các cầu thủ phải thích nghi với việc di chuyển liên tục và thực hiện các đường chuyền ngắn chính xác, mô phỏng lại các tình huống thoát pressing mà ông Kim muốn áp dụng.

Dấu ấn cá nhân và liệu pháp tâm lý của HLV Kim Sang-sik

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, chiến lược gia người Hàn Quốc còn đặc biệt chú trọng đến tâm lý học trò. Tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường, người vừa có pha lập công đầu tiên trong màu áo đội tuyển, chia sẻ rằng HLV Kim Sang-sik thường xuyên có những cuộc trao đổi riêng. Những cuộc đối thoại này không chỉ giúp cầu thủ hiểu rõ vai trò chiến thuật mà còn là cách để ông truyền lửa và sự tự tin cho các cá nhân.

Sự cạnh tranh trên hàng công đang trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, theo Việt Cường, đây là động lực cần thiết để mỗi cầu thủ tự hoàn thiện mình. Triết lý của ông Kim yêu cầu sự hiểu biết sâu sắc về hệ thống vận hành, nơi mỗi vị trí đều là một mắt xích quan trọng trong sơ đồ tổng thể.

Lộ trình nâng cấp độ khó trước thềm giải vô địch Đông Nam Á

Chuyến tập huấn tại Hàn Quốc sẽ bước vào giai đoạn quan trọng với các trận đấu tập có độ khó tăng dần. Vào ngày 8/7, tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Yongin FC, một đại diện đến từ K.League 2. Đây được xem là bài kiểm tra thực sự về khả năng chịu áp lực và tính tổ chức của hàng phòng ngự.

Sau đó, thử thách cực đại sẽ đến từ Gangwon FC, đội bóng đang thi đấu tại giải đấu cao nhất xứ kim chi (K.League 1). Những trận đấu này sẽ giúp HLV Kim Sang-sik rà soát lực lượng lần cuối trước khi trở về nước đá trận giao hữu tổng duyệt với Myanmar. Mọi nỗ lực tại Incheon hiện tại đều hướng tới mục tiêu cao nhất: giành lại ngôi vương tại đấu trường khu vực vào cuối năm.