Tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu khó tại Asian Cup 2027: Thử thách từ Hàn Quốc và UAE Kết quả bốc thăm Asian Cup 2027 đưa Việt Nam vào bảng E đầy thử thách. Thầy trò HLV Kim Sang-sik cần vượt qua Hàn Quốc và UAE để viết tiếp kỳ tích tại Saudi Arabia.

Tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Hàn Quốc, UAE và đội thắng trong cặp play-off giữa Li Băng - Yemen tại bảng E VCK Asian Cup 2027. Đây là kết quả bốc thăm mang lại nhiều thử thách cho thầy trò HLV Kim Sang-sik, đòi hỏi một chiến thuật hợp lý để cạnh tranh tấm vé vào vòng 16 đội tại Saudi Arabia.

Thử thách cực đại từ "gã khổng lồ" Hàn Quốc

Tại bảng E, đội tuyển Hàn Quốc không chỉ giữ vị thế hạt giống số 1 mà còn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch châu lục. Sở hữu dàn siêu sao đang thi đấu tại châu Âu như Son Heung-min, Lee Kang-in và Hwang Hee-chan, đội bóng xứ kim chi vượt trội hoàn toàn về thể chất lẫn tư duy chiến thuật.

Đáng chú ý, đây sẽ là cuộc đối đầu đầy cảm xúc khi HLV Kim Sang-sik dẫn dắt tuyển Việt Nam chống lại đội bóng quê hương. Để đối phó với sức mạnh áp đảo từ các cầu thủ đẳng cấp Champions League, tuyển Việt Nam nhiều khả năng phải vận hành hệ thống phòng ngự lùi sâu, ưu tiên sự kín kẽ và chờ đợi cơ hội từ những tình huống chuyển trạng thái nhanh.

UAE và cuộc chiến giành vé trực tiếp

Trong khi Hàn Quốc được đánh giá ở đẳng cấp khác, UAE chính là đối thủ trực tiếp mà Việt Nam cần giành kết quả khả quan để cạnh tranh vị trí thứ hai. Đại diện vùng Vịnh sở hữu lối đá kỹ thuật, giàu tốc độ nhưng thường gặp khó trước những hệ thống phòng ngự kỷ luật.

Lịch sử đối đầu trong thập kỷ qua cho thấy Việt Nam luôn gây ra nhiều khó khăn cho UAE. Nếu duy trì được sự tập trung cao độ và thiết lập được khối đội hình đa tầng, một kết quả hòa hoặc chiến thắng tối thiểu là mục tiêu khả thi, mở ra cánh cửa đi tiếp cho "Những chiến binh sao vàng".

Mệnh lệnh ba điểm trước nhóm hạt giống số 4

Đối thủ cuối cùng tại bảng E sẽ là đội thắng trong cặp play-off giữa Li Băng và Yemen. Đây là trận đấu mà mục tiêu 3 điểm được xem là mệnh lệnh bắt buộc đối với thầy trò HLV Kim Sang-sik. Việc giành chiến thắng thuyết phục không chỉ giúp tích lũy điểm số mà còn tạo lợi thế về hiệu số bàn thắng bại trong trường hợp phải so kè giữa các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Điểm tựa từ chuỗi phong độ ấn tượng

Dù rơi vào bảng đấu khó, tuyển Việt Nam vẫn có cơ sở để tự tin nhờ phong độ ổn định dưới triều đại HLV Kim Sang-sik. Thành tích 6 trận thắng tuyệt đối tại vòng loại là minh chứng cho sự gắn kết của đội hình hiện tại.

Sự kết hợp giữa những cựu binh kinh nghiệm và các tài năng trẻ như Đình Bắc, Thanh Nhàn, cùng sự bổ sung từ dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng được kỳ vọng sẽ gia tăng sức mạnh thể chất cho đội tuyển. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, người hâm mộ hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một hành trình kịch tính và đầy bất ngờ của bóng đá Việt Nam tại sân chơi châu lục năm 2027.