Tuyển Việt Nam rộng cửa vô địch ASEAN Cup 2026 khi Thái Lan và Indonesia cử đội hình trẻ Việc hai đối thủ lớn nhất khu vực là Thái Lan và Indonesia không đặt nặng mục tiêu vô địch đang mở ra cơ hội lịch sử để thầy trò HLV Kim Sang-sik lên ngôi tại ASEAN Cup 2026.

Cán cân quyền lực tại Đông Nam Á trước thềm ASEAN Cup 2026 đang có sự thay đổi đáng kinh ngạc. Trong khi đội tuyển Việt Nam thể hiện quyết tâm cao độ với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thì hai đối thủ trực tiếp là Thái Lan và Indonesia lại bất ngờ xác nhận sẽ không mang đến giải đấu đội hình mạnh nhất. Bước ngoặt này xuất phát từ việc giải đấu không thuộc hệ thống FIFA Days, khiến các câu lạc bộ nước ngoài có quyền từ chối nhả quân.

Thái Lan và Indonesia: Khi chiếc cúp không còn là ưu tiên số một

Đương kim vô địch Thái Lan đã chính thức công bố chiến lược mới cho giải đấu năm nay. Thay vì dồn toàn lực bảo vệ ngôi vương, "Voi chiến" quyết định biến ASEAN Cup thành sân chơi thử nghiệm cho các nhân tố mới. HLV Anthony Hudson khẳng định ông không chịu áp lực về mặt thành tích và muốn tập trung vào việc xây dựng tương lai.

Thái Lan sẽ dùng nòng cốt trẻ cho ASEAN Cup. (Ảnh: Baomoi)

"Chúng tôi coi ASEAN Cup 2026 là bệ phóng lý tưởng cho những tài năng trẻ," HLV Anthony Hudson chia sẻ. Nhà cầm quân người Anh nhấn mạnh rằng tinh thần quyết tâm và khả năng thích nghi của cầu thủ trẻ quan trọng hơn việc đoạt danh hiệu bằng mọi giá trong bối cảnh thiếu vắng các trụ cột đang thi đấu tại nước ngoài.

Tương tự, Indonesia dưới thời HLV John Herdman cũng đang thực hiện cuộc sàng lọc quy mô lớn. Dù sở hữu dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng cao với tổng giá trị đội hình lên tới 30 triệu euro, nhưng việc các ngôi sao tại châu Âu không thể góp mặt buộc ông Herdman phải đặt niềm tin vào nội binh. Đây được xem là cơ hội để các cầu thủ đang thi đấu trong nước chứng minh năng lực trước khi bước vào các chiến dịch quan trọng khác.

Toan tính chiến lược và cơ hội cho tuyển Việt Nam

Nguyên nhân sâu xa khiến hai cường quốc bóng đá khu vực "buông" ASEAN Cup là để dồn sức cho giải FIFA ASEAN Cup diễn ra vào tháng 10 tới – thời điểm các ngôi sao hàng đầu có thể trở về phục vụ quốc gia. Tuy nhiên, sự toan tính này lại vô tình tạo ra một hành lang thông thoáng cho đội tuyển Việt Nam.

Trái ngược với thái độ thử nghiệm của đối thủ, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang cho thấy sự nghiêm túc tuyệt đối. Đội tuyển Việt Nam đã sớm hội quân và lên kế hoạch cho chuyến tập huấn trọng tâm tại Hàn Quốc. Việc duy trì bộ khung ổn định kết hợp với sự quyết tâm cao độ giúp Việt Nam trở thành ứng cử viên số một cho chức vô địch.

Thống kê và lộ trình chuẩn bị của tuyển Việt Nam

Thời gian hội quân: Bắt đầu từ ngày 23/6.

Bắt đầu từ ngày 23/6. Chương trình tập huấn: Diễn ra tại Hàn Quốc từ ngày 2/7.

Diễn ra tại Hàn Quốc từ ngày 2/7. Mục tiêu: Tận dụng tối đa ưu thế về lực lượng để giành lại vị thế số một khu vực.

Với việc các đối thủ chủ động rút lui khỏi cuộc đua vũ trang về nhân sự, ASEAN Cup 2026 đang trở thành thời điểm vàng để bóng đá Việt Nam khẳng định lại sức mạnh. Nếu tận dụng tốt sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần đoàn kết, chức vô địch hoàn toàn nằm trong tầm tay của thầy trò HLV Kim Sang-sik.